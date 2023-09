Elizabeth Olsen: l’attrice dell’MCU vuole altri ruoli oltre a quello di Scarlet Witch

L’attrice che interpreta Scarlet Witch vorrebbe interpretare in futuro anche altri personaggi.

Elizabeth Olsen vorrebbe interpretare anche altri personaggi oltre a quello di Scarlet Witch nell’MCU. Elizabeth Olsen è ormai da diversi anni tra i volti più importanti del Marvel Cinematic Universe. L’attrice statunitense è universalmente nota per prestare il volto a Scarlet Witch, tra i personaggi in assoluto più potenti dell’intero universo Marvel che ha fatto la sua prima comparsa in ambito cinematografico in Avengers: Age of Ultron del 2015 diretto da Joss Whedon. Tra le volontà della Olsen vi è però adesso anche quella di poter interpretare in un prossimo futuro anche altri personaggi.

La storia di Scarlet Witch all’interno del Marvel Cinematic Universe

Tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe hanno imparato con gli anni ad amare tra i tanti anche il personaggio di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, che dopo l’esordio nel secondo Avengers è apparso poi in maniera costante anche nei film successivi dell’universo condiviso. In particolare, la mente di tutti va immediatamente a quanto accaduto in Avengers: Infinity War, film in cui Wanda perde l’amato Visione per mano di Thanos.

Sconvolta da questo avvenimento oltre che dal piano malvagio portato a termine dallo stesso Thanos, con il titano pazzo riuscito a sterminare metà della popolazione dell’universo prima di essere poi sconfitto in Avengers: Endgame, Scarlet decide di fare ricorso ai suoi enormi e sconfinati poteri per crearsi una sorta di realtà alternativa lontana dai dolori della vita reale: è quanto si è visto per la precisione in WandaVision, prima serie in assoluto ad essere ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe ad essere stata prodotta dai Marvel Studios.

Tornando ai film dell’MCU, il personaggio di Elizabeth Olsen ritorna ad avere un ruolo di primissimo piano in Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi: una Wanda disposta a tutto pur di ritrovare i figli scomparsi decide di mettersi contro anche lo stesso Doctor Strange, con la strega che sul finire del film decide di ritornare in sé venendo però travolta alla fine da un cumulo di macerie. Se il personaggio sia sopravvissuto oppure no non è ancora noto, ma in tantissimi tra i fan sperano di poter vedere ancora all’opera la potente Scarlet Witch anche nell’imminente battaglia che vedrà impegnati i Vendicatori contro il temibile Kang il Conquistatore.

Le dichiarazioni di Elizabeth Olsen sulla volontà di interpretare altri personaggi oltre a Scarlet Witch

In merito al futuro di Wanda Maximoff all’interno dell’MCU i Marvel Studios almeno per il momento tacciono. Indipendentemente da ciò che potrà accadere al personaggio, Elizabeth Olsen ha espresso il proprio bisogno di prestare il proprio volto anche ad altri personaggi oltre che a quello di Scarlet Witch, un ruolo che ha caratterizzato enormemente tutti gli ultimi anni della sua carriera.

Queste le parole dell’attrice nel corso di un’intervista rilasciata al The Times: “Sto cercando di capire. Perché negli ultimi quattro anni la mia produzione è stata Marvel. E non è che non voglio essere associata soltanto a questo personaggio, ma sento il bisogno di ricostruire alcune parti di me per ritrovare l’equilibrio. Voglio fare film in questo momento. E spero che alcuni di questi siano in sintonia con i miei obiettivi reali. Si tratta di un qualcosa di cui ho bisogno. Voglio altri personaggi nella mia vita, perché non c’è longevità artistica in un solo personaggio“.