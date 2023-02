Loki 2: le news sulla nuova stagione e su Kang

Grande attesa per la nuova serie dedicata a Loki.

Il secondo capitolo di Loki in arrivo la prossima estate su Disney +.

Tra le serie più attese di questo 2023 è impossibile non inserire quella di Loki. Il dio dell’inganno del Marvel Cinematic Universe farà il proprio ritorno sulla piattaforma streaming di Disney+ nel corso della prossima estate. Un secondo capitolo che si preannuncia a dir poco intrigante e ricco di colpi di scena, con le vicende che avranno luogo che potranno fornire tante risposte in più su ciò che si è visto nella prima stagione.

Loki 2: attesa per il personaggio di Kang

Tra gli aspetti a destare maggiore curiosità per quanto riguarda la trama della seconda stagione di Loki vi è senza ombra di dubbio quello del personaggio di Kang.

Il villain Marvel, tra i più famosi e pericolosi in ambito fumettistico, si è fatto finalmente conoscere anche sul grande schermo grazie al film Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Il terzo capitolo dedicato allo Scott Lang di Paul Rudd vede il nostro supereroe fronteggiare la minaccia rappresentata da una delle tante versioni del personaggio interpretato da Jonathan Majors.

Un villain nuovo per tanti ma non per chi ha visto Loki. Kang Il Conquistatore è infatti già apparso sul finire della prima stagione dedicata al fratello di Thor nei panni di Colui che rimane. Una figura misteriosa che rivelerà in misura ancora maggiore la propria pericolosità anche nel corso di Loki 2.

La seconda stagione, come già confermato da più parti, vedrà infatti Tom Hiddleston non soltanto alle prese con la Time Variance Authority ma anche con alcune delle diverse varianti di Kang. Come rivelato dal sito di The Cosmic Circus, il villain dovrebbe comparire almeno in tre dei sei episodi totali della stagione: tra le sue versioni alternative potrebbero comparire quella di Mr. Gryphon e, soprattutto, quella di Victor Timely. A conferma di ciò, la seconda delle scene post credit di Ant-Man 3, che mostra Loki e l’agente Mobius nella cittadina dello stesso Victor negli anni Venti.

Nella prima scena post credit del film appaiono invece le varianti di Rama-Tut, Immortus e Scarlet Centurion: queste tre versioni quasi sicuramente non compariranno in Loki 2, anche se dovrebbero essere menzionate in modo così da fare riferimento ai tre custodi del tempo di cui si è già parlato nella prima stagione.

Il cast della seconda stagione di Loki

La seconda stagione di Loki è stata scritta da Eric Martin, mentre la regia è stata invece affidata ad Aaron Moorhead e a Justin Benson. Nel cast, oltre a Tom Hiddleston, sono presenti anche Sophia Di Martino (Sylvie Laufeydottir), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Giudice Renslayer), e Wunmi Mosaku (Hunter B-15). Senza dimenticare, ovviamente, Jonathan Majors nei panni di Kang.