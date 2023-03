Evil Dead Rise: le parole di Bruce Campbell su Sam Raimi

Il prossimo 20 aprile uscirà in Italia l’atteso Evil Dead Rise di Lee Cronin.

Bruce Campbell, storico protagonista dei primi tre film del franchise, ha parlato della saga che ha lanciato Sam Raimi e del regista.

Il 20 di aprile è un giorno attesissimo da molti in ambito cinematografico. A partire da quel preciso giorno sarà infatti presente nelle sale Evil Dead Rise, nuovo capitolo dell’iconica saga diventata con il passare degli anni un vero e proprio cult. A dirigere questo quarto film, dal titolo italiano de La casa – Il risveglio del male, non ci sarà più Sam Raimi, che ha diretto di recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma Lee Cronin.

Evil Dead Rise: il cast e la trama del nuovo film

Evil Dead Rise rappresenta il nuovo capitolo della saga iniziata nel 1981 e poi proseguita fino al 1992. Il regista del film, come anticipato poco sopra, è Lee Cronin, che in passato ha diretto Ghost Train e l’horror A hole in the ground.

Il cast della pellicola sarà formato da Lily Sullivan (Pronti a tutto), Alyssa Sutherland (Vikings, The mist), Morgan Davies (Storm Boy, The end), Nell Fisher (Northspur), e Gabrielle Echols (Frammenti dal passato).

La trama sarà basata in gran parte su due sorelle, interpretate rispettivamente da Sutherland e da Sullivan, che cercheranno di riavvicinarsi tra di loro dopo un periodo difficile. A frenare però il loro tentativo di ricongiungimento l’improvvisa comparsa di demoni e creature di vario tipo, il che costringerà le due protagoniste ad intraprendere una dura e feroce battaglia per la sopravvivenza.

Le parole di Bruce Campbell

Chi non sarà presente all’interno del cast degli attori è Bruce Campbell, che ha legato indissolubilmente la sua fama e la sua carriera all’intero franchise de La casa. L’attore statunitense ha infatti recitato nei panni del protagonista Ash in tutti e tre i film della trilogia originale diretta interamente da Sam Raimi.

Campbell, che è stato tra l’altro anche produttore esecutivo della saga insieme proprio a Raimi e a Robert Tapert, è stato inoltre protagonista anche della serie Ash vs Evil Dead, andata in onda su Starz dal 2015 al 2018 e altro prodotto del franchise strettamente legato ai film.

Seppur non presente tra gli attori, Campbell prende ovviamente parte nelle vesti di produttore esecutivo anche a questo Evil Dead Rise. Nel corso di una delle varie interviste rilasciate durante l’avvicinamento all’uscita del film, Campbell ha dichiarato che sarebbe disposto a tornare a interpretare Ash, anche se però ad una condizione:

“Se un giorno Sam Raimi dovesse dichiarare di voler dirigere un altro film di Evil Dead allora io in quel caso potrei tornare sul set. Non voglio essere un Ash gestito da altre persone. Sam è il regista più cattivo con cui abbia mai lavorato, e Ash ha bisogno anche un po’ di quello per brillare”.

La saga cinematografica

La saga di Evil Dead, meglio nota in Italia come La casa, ha avuto inizio nel lontano 1981 con il primo omonimo film, che lanciò la carriera sia di Sam Raimi che di Bruce Campbell. Il franchise, dopo La casa II del 1987 e L’armata delle tenebre del 1992, è poi proseguita non solo con la serie Ash vs Evil Dead ma anche con uno stand-alone diretto nel 2013 da Fede Alvarez.