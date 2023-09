Robert Klane è morto: cosa è successo

Lo sceneggiatore del film Weekend at Bernie’s se ne è andato all’età di 81 anni. Vogliamo ricordarlo così:

Il mondo del cinema piange la perdita di Robert Klane, lo scrittore-regista noto per aver dato vita a film iconici come Weekend at Bernie’s e National Lampoon’s European Vacation. Klane è scomparso il 29 agosto all’età di 81 anni a causa di un’insufficienza renale, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati di cinema di tutto il mondo.

Il nome di Robert Klane è indissolubilmente legato a Weekend at Bernie’s, il film del 1989 che ha regalato al pubblico uno dei personaggi più stravaganti e indimenticabili del cinema, Bernie Lomax.

Interpretato da Andrew McCarthy e Jonathan Silverman, il film ha mescolato con maestria la commedia nera e la situazione paradossale, diventando un classico cult apprezzato per il suo umorismo pungente e le situazioni al limite del surreale. Ma il contributo di Klane al mondo del cinema va oltre Weekend at Bernie’s. Ha scritto per una serie di altri progetti, tra cui Tracey Takes On…, The Odd Couple: Together Again, The Man With One Red Shoe e Unfaithfully Yours.

La sua carriera nel settore televisivo lo ha portato anche a collaborare con serie come M*A*S*H* e The Michele Lee Show, dimostrando la sua versatilità come sceneggiatore.

Robert Klane è morto

La dichiarazione di suo figlio Jon riflette l’approccio audace di Klane alla scrittura, sottolineando come abbia spinto i confini del buon gusto e affrontato temi complessi come il sesso, la famiglia, la follia e la morte. Questa audacia e il suo talento unico hanno reso i suoi lavori memorabili e apprezzati da pubblico e critica. Nato a Long Island, Klane ha intrapreso il suo percorso accademico presso l‘Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, dove ha conseguito un diploma in inglese. Ma la sua passione per la scrittura lo ha portato ben oltre l’ambito accademico, spingendolo a scrivere due romanzi, The Horse is Dead e Where’s Poppa?. Quest’ultimo è stato adattato da Klane in un film diretto da Carl Reiner, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel portare storie dalla pagina bianca al grande schermo.

Il suo terzo romanzo, Fire Sale, ha anche trovato una trasposizione cinematografica con Alan Arkin nel ruolo principale. La carriera di Klane ha raggiunto un altro traguardo significativo quando ha fatto il suo debutto come regista con Thank God It’s Friday nel 1978, ampliando ulteriormente il suo impatto nell’industria cinematografica. Oltre alla sua brillante carriera cinematografica, Robert Klane lascia dietro di sé una famiglia amorevole che include sua moglie J.C. Scott, suo fratello Larry, i suoi figli David e Jon, sua figlia Caitlin e cinque nipoti. La sua eredità vivrà attraverso i suoi film iconici e il suo coraggio nel narrare storie complesse in modi unici.

La scomparsa di Robert Klane rappresenta una perdita per l’industria cinematografica, ma il suo lascito di film indimenticabili continuerà a intrattenere e ispirare generazioni future di appassionati di cinema.