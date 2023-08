Finalmente l’alba: trama, trailer e cast del film con Lily James

Tutto su Finalmente l’alba, il film drammatico diretto da Saverio Costanzo e interpretato da Lily James e Willem Dafoe. La pellicola è ambientata negli anni ’50 e arriverà nelle sale il prossimo 14 dicembre, ma è già stato presentato a Venezia.

Nel corso dei prossimi mesi, diversi film che hanno debuttato durante l’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia approderanno finalmente anche nelle sale e saranno quindi accessibili a tutti. Tra questi, ci saranno non solo, per esempio, l’italiano Nina dei Lupi e il danese The Promised Land (conosciuto anche come Bastarden), ma anche Finalmente l’alba.

Finalmente l’alba è stato girato in Italia ed è diretto dal regista italiano Saverio Costanzo, ma vanta un grande cast internazionale, con attori provenienti da diverse parti del mondo. Si svolge negli anni ’50 ed è ambientato nella suggestiva location di Cinecittà. La protagonista, infatti, è un’aspirante attrice che poco prima di sposarsi vivrà un’esperienza incredibile proprio negli studi televisivi a cui si era recata per un provino. La storia si svolge in un’unica notte.

Finalmente l’alba, tutto sul dramma con Lily James e Willem Dafoe

Tra gli aspetti che incuriosiscono di più di Finalmente l’alba, ci sono sicuramente il luogo e il tempo in cui si svolge la trama. La protagonista è Josephine Esperanto, una giovane aspirante attrice prossima alle nozze. Un giorno, si reca a Cinecittà nel tentativo di ottenere un piccolo ruolo di comparsa e in questa occasione vivrà un’esperienza che la cambierà per sempre. Durante un’unica notte, la ragazza vivrà un’esperienza ricca di emozioni, grazie alla quale riscoprirà se stessa. Queste poche ma intense ore a Cinecittà sanciranno definitivamente il suo passaggio dalla giovinezza all’età adulta. La storia è ambientata negli anni ’50.

Il cast di Finalmente l’alba è eccezionale e comprende attori italiani e internazionali. La protagonista Josephine è interpretata da Lily James e al suo fianco recita Willem Dafoe nel ruolo di Rufus Priori. Ci sono poi Joe Keery, Rachel Sennott, Rebecca Antonaci, Benjamin Stender, Eric Alexander, Giuseppe Brunetti, Gabriele Falsetta, Andrea Ottavi, Michele Melega, Enzo Casertano e Marco Gambino. Qui il trailer.

Il film è nato da una collaborazione tra Rai Cinema e Wildside ed è stato presentato all’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia e ha riscosso un ottimo successo. Arriverà anche al cinema il 14 dicembre 2023, distribuito da 01 Distribution. Tra i suoi punti forti c’è sicuramente la fotografia di Sayombhu Mukdeeprom.