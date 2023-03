Willem Dafoe: l’attore disposto a tornare in Spiderman nel ruolo di Goblin

L’attore ha parlato delle possibilità di tornare a interpretare il ruolo del celebre nemico dell’Uomo Ragno.

Willem Dafoe non esclude la possibilità di ricomparire ancora nei panni di Goblin.

Tra i film più discussi dell’ultima fase del Marvel Cinematic Universe c’è stato sicuramente Spiderman – No way home. Una pellicola che ha diviso ampiamente il pubblico ma in grado di riscuotere, come tutti i film Marvel, un enorme successo al botteghino.

Tra gli attori che hanno fatto parte del terzo capitolo dell’MCU dedicato all’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland c’è stato anche Willem Dafoe, che grazie a quanto messo in scena dal film ha potuto rifare il suo ritorno nell’universo Marvel nei panni del temibile e spietato Goblin.

Willem Dafoe su un suo ritorno come Goblin

Ad oltre dieci anni di distanza dall’ultima apparizione, anche se non di primissimo piano, nel terzo capitolo dell’amata trilogia di Sam Raimi, Willem Dafoe è tornato a contrastare l’Uomo Ragno nel 2021 insieme a tantissimi altri iconici nemici di Peter Parker.

La comparsa in Spiderman – No Way Home potrebbe però non essere affatto l’ultima per lo straordinario attore statunitense. Ecco quanto dichiarato al riguardo dallo stesso diretto interessato a Inverse: “Se tutto dovesse andare bene potrei certamente interpretare ancora Goblin. Voglio dire, è un grande ruolo. Le due interpretazioni nello Spiderman di Raimi e in quello dell’MCU sono state diverse, ma mi sono divertito molto“.

Il possibile futuro di Goblin

Norman Osborn, nell’ultimo No Way Home diretto da Jon Watts che ha visto l’introduzione definitiva del concetto del Multiverso, era stato alla fine curato da Peter Parker poco prima di venire riportato nella sua dimensione. Nell’attuale MCU, il personaggio di Goblin non è però ancora stato introdotto. Da qui la possibilità della futura comparsa di un’altra terribile versione del Goblin, con i Marvel Studios che potrebbero decidere di introdurre finalmente Norman Osborn e la Oscorp nel quarto film dedicato a Spiderman.

Le probabilità che un eventuale Goblin possa essere interpretato da un altro attore restano elevate, ma le recenti dichiarazioni da parte di Dafoe potrebbero prepotentemente cambiare le carte in tavola.

L’ultimo ruolo in Inside

La carriera di Willem Dafoe non avrebbe in realtà bisogno di presentazioni. Considerato unanimemente uno dei più grandi attori della sua generazione, lo statunitense con cittadinanza italiana ha ricevuto negli anni, tra gli innumerevoli riconoscimenti, anche ben quattro candidature ai Premi Oscar per Platoon, L’ombra del vampiro, Un sogno chiamato Florida e Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità.

A ciò si aggiunge ovviamente anche la partecipazione alla trilogia di Spiderman di Sam Raimi che ha contribuito negli anni a conferirgli ulteriore popolarità, con il ruolo di Goblin ripreso di recente grazie a Spiderman – No Way Home.

Infine, dopo le parti in The Northman di Robert Eggers e in Dead for a dollar di Walter Hill, è arrivato quello che per ora è il suo ultimo ruolo con Inside: in questo film, uscito il 10 marzo nei cinema statunitensi, Dafoe interpreta un uomo intrappolato in un attico dopo un fallito tentativo di furto e impegnato nel cercare una via di fuga dall’appartamento.