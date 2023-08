Rebel Moon: trailer, trama e cast della saga di Zack Snyder con Sofia Boutella

Netflix ha appena rilasciato il trailer di Rebel Moon, nuovissimo film di Zack Snyder, regista di 300 e L’uomo d’acciaio. La storia sarà una saga fantascientifica divisa in due parti.

Zack Snyder è pronto a tornare a Hollywood con un nuovissimo progetto dalle dimensioni importanti: Rebel Moon. Si tratta di una saga fantascientifica, che sarà divisa in due film, che saranno entrambi rilasciati su Netflix. La piattaforma di streaming ha già pubblicato il trailer del primo film e ha annunciato le date d’uscita di entrambe le parti.

Il regista è uno dei più conosciuti del settore e ha lavorato a diversi film famosi, tra cui il più noto è senza dubbio 300, la pellicola che racconta, anche se in modo poco storicamente accurato, l’epica battaglia alle Termopili tra l’esercito spartano guidato dal re Leonida e quello persiano del re Serse.

Ha diretto anche L’uomo d’acciaio, Watchmen e Army of the Dead, ma ultimamente era entrato in crisi con la Warner Bros. dopo l’uscita di Justice League. Per questo, per Rebel Moon ha deciso di affidarsi a un nuovo partner, Netflix. Ma di cosa parlerà questa nuova saga?

Rebel Moon, tutto sulla nuova saga di Zack Snyder con Sofia Boutella

La trama di Rebel Moon verte sulla giovane e misteriosa Kora, una straniera che vive in una tranquilla colonia ai confini della sua galassia, che un giorno viene improvvisamente attaccata da un esercito capitanato da un leader spietato e tirannico. Per salvare il suo paese, Kora riunisce un gruppo di ribelli selezionati dagli strati più bassi della società.

Il cast di Rebel Moon vede Sofia Boutella nel ruolo della protagonista Kora, insieme a Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam e Anthony Hopkins, che presta la voce al personaggio di Jimmy. Seguono Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll. Ecco il trailer.

La saga si divide in due parti, Rebel Moon – Figlia del fuoco, in uscita il 22 dicembre 2023, e Rebel Moon – La Sfregiatrice, previsto per il 19 aprile 2024. Entrambi i film saranno disponibili su Netflix. La serie è stata scritta e diretta dallo stesso Zach Snyder e prodotta da Deborah Snyder, Eric Newman e Wesley Coller.