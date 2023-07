La nuova Lois Lane di Superman: Rachel Brosnahan | Conosciamola meglio

Finalmente l’arcano è stato scoperto. Dopo mesi di mistero, il mondo della DC ha dichiarato chi saranno i nuovi Clark Kent e Lois Lane.

Dopo tanta attesa, tra voci di corridoio e rumors, finalmente l’ Universo DC si è espresso sui nuovi volti per Clark Kent e Lois Lane per il nuovo Superman.

L’attrice statunitense Rachel Brosnahan, conosciuta per la serie La fantastica signora Maisel su Prime Video, sarà l’iconica compagna di Superman e presto la vedremo sul grande schermo in Superman: Legacy. Il film dedicato all’Uomo d’Acciaio ha già una data in calendario, prevista per il 2025. La pellicola sarà diretta e sceneggiata da James Gunn. Vediamo chi sono David Corenswet e Rachel Brosnahan.

Dove abbiamo già visto Rachel Brosnahan

L’attrice americana, classe 1990, l’abbiamo vista, come detto prima, nei panni della protagonista della serie su Amazon Prime Video. La serie di questione ha ottenuto tantissimi premi Emmy Awards, avendo il merito di far brillare l’attrice di luce propria. Prima del ruolo che l’ha resa così famosa, l’interprete ha lavorato in altre produzioni televisive di successo, tra cui House of Cards – Gli intrighi del potere, Gossip Girl, Grey’s Anatomy, Orange Is The New Black, The Good Wife, The Blacklist. Il suo debutto arriva nel 2009 con Il mai nato, film horror di David S. Goyer.

Da quel momento in poi, sono arrivati tutti i lavori in serie tv e film. L’apice della carriera arriva adesso, con il ruolo ambito di Lois Lane perfettamente temporizzato. Il regista James Gunn ha annunciato il nuovo cast su Twitter, che è diventato subito virale.

I neo arrivati in casa DC Rachel Brosnahan e David Corenswet

Rachel Brosnahan ha dimostrato già il suo chaarme e il suo grandissimo talento. Vincitrice di un Emmy Award, due SAG Award e due Golden Globe come migliore attrice in una serie commedia, l’interprete ha trovato pane per i suoi denti con il nuovo film dedicato a Superman. David Corenswet ha da sempre avuto le idee chiare sul presente e sul futuro. Qualche tempo fa, nel 2019, aveva infatti dichiarato: “Il mio obiettivo principale nella carriera? Essere Superman”.

Sul ruolo da protagonista ha invece detto che:

“La mia ambizione è sicuramente quella di interpretare Superman. Mi piacerebbe farne una versione ottimista, che segni un ritorno al passato. Adoro la versione oscura e feroce di Henry Cavill, ma mi piacerebbe vedere una versione più solare e positiva”.

Noi non vediamo l’ora di vedere Brosnahan e Corenswet nei panni dei protagonisti e di scoprire la loro affinità superoica sul set.