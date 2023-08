Minore: il trailer del film ispirato a Lovecraft

Il trailer ufficiale del film ispirato all’universo di Howard Phillips Lovecraft.

Minore è un nuovo film che prende spunto dalle opere di Lovecraft: ecco il trailer ufficiale della pellicola.

Il cinema si arricchisce di un nuovo film ispirato alle opere e all’universo letterario creato da Howard Phillips Lovecraft, tra i maggiori autori della letteratura a tema horror mai esistiti. La pellicola in questione è Minore, film diretto dal regista greco Konstantinos Koutsoliotas e di cui è già uscito il trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Minore

Sta per fare il suo debutto al FrightFest di Londra oltre che al Macabro Festival in Messico un horror dalle tinte comedy diretto dal greco Konstantinos Koutsoliotas. Si tratta di Minore, film che punta a riportare sul grande schermo gli orrori e i misteri tipici dell’universo di Howard Phillips Lovecraft.

Il film verrà proiettato in anteprima nel corso di entrambe le manifestazioni citate poco sopra ed è ambientato sulle coste della Grecia che vengono improvvisamente sconvolte dall’arrivo di misteriosi e indicibili orrori. Il regista Koutsoliotas è legato a suo modo anche al Marvel Cinematic Universe: il greco ha infatti lavorato agli effetti visivi del primo Guardiani della Galassia del 2014 di James Gunn oltre che a quelli di X-Men: Dark Phoenix del 2019 diretto da Simon Kinberg. Per quanto riguarda invece la regia, Koutsoliotas ha diretto O Heimonas del 2013, The Fear of Looking Up del 2019 e God’s Soldiers – Siege of Malta del 2020. Autore della sceneggiatura lo stesso regista in collaborazione con Elizabeth E. Schuch.

Passando al cast, questo è composto principalmente da Davide Tucci, Daphne Alexander, Nicolas Bravos, Constantin Symsiris, Efi Papatheodorou, Christos Callow e Igor Gorewicza.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale del film Minore.

La trama di Minore

Il film Minore di Konstantinos Koutsoliotas mostra una tranquilla zona costiera della Grecia che viene invasa all’improvviso da spaventosi e inquietanti mostri lovecraftiani. Nel corso di una caldissima notte d’estate caratterizzata da musica e da balli, una sinistra nebbia porta con sé sul posto delle stranissime creature che finiscono inevitabilmente con il seminare il panico e il terrore tra le persone.

In risposta, un gruppo di musicisti unisce le proprie forze insieme ad un marinaio, ad un culturista, ad una cameriera, ad un prete non morto e a diversi criminali del posto per cercare di fronteggiare gli spaventosi esseri ultraterreni e per cercare di salvare la loro città da quelli che sono veri e propri attacchi intergalattici.