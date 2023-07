Le Cronache di Narnia: Greta Gerwig alla regia di due film Netflix

La regista di Barbie dirigerà due nuovi film legati al noto universo fantasy.

Greta Gerwig dirigerà due film de Le Cronache di Narnia per la piattaforma di Netflix.

Dopo numerose voci e indiscrezioni circolate nel corso degli ultimi mesi, è ora arrivata anche la conferma ufficiale. Greta Gerwig lavorerà alla regia di almeno due lungometraggi legato all’universo de Le Cronache di Narnia per la piattaforma streaming di Netflix.

Greta Gerwig alla regia di due film de Le Cronache di Narnia

Se ne parlava dallo scorso novembre, e la cosa è ora finalmente ufficiale. L’acclamata regista Greta Gerwig si occuperà della regia di almeno due film de Le Cronache di Narnia, con le pellicole che verranno poi rese disponibili su Netflix.

A confermare la notizia è stato il The New Yorker in occasione di un articolo dedicato a Greta Gerwig e al suo film Barbie, in uscita nei cinema italiani l’ormai prossimo 20 luglio. Per quanto riguarda la natura di tale progetto, non è ancora chiaro in realtà se si tratti di una sorta di reboot dei tre noti lungometraggi della 20th Century Studios o se si assisterà invece ad una vera e propria prosecuzione di quanto già ammirato sul grande schermo negli scorsi anni.

A favorire la realizzazione di nuove storie dell’universo creato dalla penna di C. S. Lewis da parte di Netflix è il possesso da parte di quest’ultima dei diritti di tutti e sette i romanzi che vanno a formare il ciclo narrativo de Le Cronache di Narnia.

Queste le parole sul progetto con Greta Gerwig da parte dell’agente della regista Jeremy Barber:

“Io e Greta abbiamo costruito una carriera in modo davvero consapevole. La sua ambizione non è quella di essere la più grande regista donna, ma una regista di un grande studio. A ciò si ricollega anche Barbie, una proprietà intellettuale che suscitava da sempre il suo interesse“.

La trilogia de Le Cronache di Narnia

Secondo le idee iniziali, a partire dall’acquisizione dei diritti dei romanzi de Le Cronache di Narnia avvenuta nel 2018 Netflix avrebbe voluto realizzare una serie tv. I piani, successivamente, sarebbero però cambiati, con i primi due capitoli di quella che sarà una saga cinematografica che verranno diretti da Greta Gerwig.

Grazie all’enorme successo riscosso in tutto il mondo dalla saga letteraria, in grado di vendere oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e tradotta in quasi 50 lingue, l’opera di Lewis è diventata una saga cinematografica composta da tre film, ovvero Il leone, la strega e l’armadio del 2005, Il principe Caspian del 2008 e Il viaggio del veliero del 2010.

Questi film non sono però riusciti a soddisfare il pubblico cinematografico e i fan dell’opera di Lewis. La speranza di poter assistere ad adattamenti di grande livello per il grande schermo è ora alimentata dal nome della Gerwig, tra le registe più apprezzate degli ultimi anni grazie a film come Lady Bird del 2017 e Piccole donne del 2019.