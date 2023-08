Gianni Morandi e il concerto in aereo | VIDEO

Il noto cantante Gianni Morandi ha improvvisato un concerto mentre stava viaggiando in aereo, facendo divertire tutti i passeggeri e l’equipaggio.

Gianni Morandi non smette mai di stupire il pubblico. Lo ha dimostrato più volte, sia grazie all’energia che ha sempre mostrato durante le sue esibizioni – si pensi per esempio a quelle delle ultime edizioni di Sanremo – sia alla grande forza d’animo che ha tirato fuori per guarire dalle ustioni alle mani che l’anno scorso si era procurato a causa di un incidente domestico.

Poche ore fa ha deciso di sbalordire ancora i suoi fan, questa volta con un gesto decisamente inaspettato. Mentre si trovava a bordo di un aereo di linea low cost, infatti, ha deciso di improvvisare un concerto personalissimo. I passeggeri hanno ovviamente commemorato il momento con foto e video, che sono stati caricati online e subito sono diventati virali.

Immaginatevi la scena: siete seduti tranquilli al vostro posto sull’aereo che vi porterà a casa o in vacanza e, a un certo punto, Gianni Morandi in carne e ossa afferra l’altoparlante e inizia a cantare. Questo è quello che è accaduto.

Gianni Morandi, il concerto improvvisato tra hostess e passeggeri

Non tutti i voli di linea sono tranquilli e Gianni Morandi non aveva intenzione di trascorrere delle ore noiose, mentre rientrava a casa dalle vacanze. Così, a un certo punto, si è alzato e si è diretto verso il microfono con cui di solito l’equipaggio fa gli annunci ai passeggeri. A questo punto, prima ha salutato tutte le persone a bordo e poi ha esordito con: “Devo fare una cosa che non si fa mai in aereo“.

A questo punto, ha cominciato a cantare alcuni dei ritornelli delle sue canzoni più famose: i passeggeri, stupitissimi, si sono quindi ritrovati involontariamente ad assistere a un concerto improvvisato di uno degli artisti italiani più famosi di sempre, vivendo di fatto un’esperienza unica del suo genere e irripetibile.

Il pubblico ha iniziato a seguirlo e a cantare con lui, tanto che il cantante si è anche commosso, quando ha realizzato che tutti lo conoscevano: “Ma le sapete tutte” ha detto, vedendo che le persone conoscevano benissimo i suoi pezzi. Qualcuno ha anche gridato un “Bravo, Gianni” dimostrando il grande affetto che i fan provano per lui. Senza dubbio è stato un volo diverso dal solito, che difficilmente verrà dimenticato.