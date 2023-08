Rosso, Bianco e Sangue Blu: le parole del regista sul possibile sequel

Il regista Matthew Lopez ha parlato dell’ipotesi del sequel del film arrivato da poco su Amazon Prime Video.

Il regista di Rosso, Bianco e Sangue Blu Matthew Lopez ha voluto parlare delle possibilità di un sequel del film.

Tra i film del momento di Amazon Prime Video vi è senza alcun dubbio Rosso, Bianco e Sangue Blu, pellicola arrivata all’inizio del mese di agosto sulla piattaforma streaming che sta a dir poco spopolando e che è stata diretta da Matthew Lopez. Proprio il regista statunitense ha ora voluto parlare delle possibilità in merito alla realizzazione di un sequel del film.

Matthew Lopez sul sequel di Rosso, Bianco e Sangue Blu

Arrivato all’interno del catalogo di Amazon Prime Video lo scorso 11 agosto, Rosso, Bianco e Sangue Blu ha conquistato da subito il pubblico, che sta già invocando a gran voce una prosecuzione del film incentrato sulla storia d’amore tra il Principe Henry e Alex Claremont-Diaz.

A parlare delle possibilità di un sequel della commedia romantica, un’ipotesi che verrebbe accolta a braccia aperte dall’autrice del romanzo da cui è tratto il film Casey McQuiston, è stato anche il regista della pellicola Matthew Lopez. Queste le sue parole nel corso di un’intervista rilasciata per MarieClaire:

“Se il pubblico amerà la storia e se Taylor e Nick vorranno tornare chi sono io per fermare tutto questo? Mi piacerebbe fare un sequel, se abbiamo la storia giusta. Penso che ci debba essere una ragione migliore del semplice desiderio di farne uno. Ci deve essere una ragione avvincente per la storia. Se ci sarà? Non penso che un sequel sia una cattiva idea, ma non credo che un sequel per il gusto di fare un sequel sia necessariamente sufficiente. Quello che dirò è che il film è uscito da pochi giorni. Prima di poter iniziare a pensare ai sequel sto ancora cercando di capire l’impatto che questo film ha avuto sul mondo. E io sono incredibilmente grato che sia stato ricevuto con così tanto amore, calore ed entusiasmo“.

Matthew Lopez ha avuto modo di parlare dell’argomento anche nel corso di un’intervista a GQ: “Apro alla possibilità di un sequel di Rosso, Bianco e Sangue Blu 2. Però tutto a delle condizioni. Il messaggio di speranza e amore del film sta piacendo e sono felice, è stato particolarmente gratificante vedere così tante persone innamorarsi ancora una volta di Alex ed Henry. Se dovesse arrivare un sequel, la cosa peggiore sarebbe che fosse affrettato. Dovrebbe essere realizzato con la stessa cura e attenzione del primo. Inoltre, prima di lavorare ad un sequel, dobbiamo pensare agli scioperi a Hollywood“.

La trama di Rosso, Bianco e Sangue Blu

La trama di Rosso, Bianco e Sangue Blu è incentrata sul figlio del Presidente degli Stati Uniti Alex (Taylor Zakhar Perez) e sul principe britannico Henry (Nicholas Galitzine). Gli screzi tra i due in occasione di un evento rischiano seriamente di dare vita ad una crisi a livello internazionale, motivo per cui i rivali decidono di fingere di essere amici per il bene dei propri rispettivi Paesi. Ben presto però tra i protagonisti nasce un legame fortissimo che porta all’inizio di un’inaspettata storia d’amore.