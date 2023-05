La triste rivelazione di Gianni Morandi lascia tutti sgomenti

Gianni Morandi e l’annuncio improvviso che ha lasciato tutti sgomenti, ci ha lasciati soli e nessuno poteva anche solo immaginare che si verificasse una tale sciagura. Un finale inaspettato che sicuramente non se lo meritava.

L’annuncio shock arrivato improvvisamente che riguarda “l’eterno ragazzo”, come l’hanno sempre soprannominato i suoi fan più fedeli, è da non crederci, ci ha lasciati soli e nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sicuramente vista la devozione che ha sempre messo nel suo lavoro e nel rapporto con i suoi fan, Gianni Morandi una fine del genere non se la meritava proprio.

Gianni Morandi, nonostante la fama che ha guadagnato nel corso degli anni, è sempre rimasto con i “piedi per terra“. Eppure lui di motivi per “tirarsela un pò” ce l’avrebbe e invece niente è sempre il solito “ragazzo” acqua e sapone degli esordi. Pensare che c’è chi dopo solo una canzone ha la pretesa di bacchettare il pubblico perché non cantano il suo brano appassionatamente, ci vorrebbero più Gianni Morandi come maestri di vita, per queste nuove generazioni.

Il gesto che nessuno dimenticherà di Gianni

Il noto cantante, conduttore, attore e…chi più ne ha più ne metta, Gianni Morandi, ha incantato i suoi fan fin dagli anni ’60, da quando ha iniziato ad imbracciare la sua prima chitarra. Da quel momento non si è più fermato e ha “sfornato” successi uno dopo l’altro, per non parlare dei film a cui ha preso parte. Considerato uno delle colonne portanti della musica leggera italiana, Gianni continua a stupire i suoi fan con brani sempre contemporanei, in grado di far cantare anche le nuove generazioni.

Nonostante il suo grande successo, Gianni Morandi stupisce sempre i suoi ammiratori con gesti tanto familiari quanto incomprensibili, visto che ad eseguirli è una celebrità. Come ricorderete durante il Festival di Sanremo, Blanco ha dato di matto, distruggendo la coreografia che avrebbe dovuto accompagnare la sua performance. A dispetto di Blanco in primis e di tutti gli altri, Gianni Morandi non ci ha pensato su due volte a prendere una scopa e aiutare lo staff a ripulire il palco. Di questo suo esempio di umiltà ne parlano ancora tutti.

La notizia che nessuno immaginava

Con un post social totalmente ironico, Gianni Morandi ha pubblicizzato l’uscita del suo nuovo singolo in featuring con Lorenzo Jovanotti, Evviva, il quale vuole essere un tripudio alla vita, una festa insomma celebrata da due grandi amici. Disponibile in radio dal 28 aprile, Morandi ha ironizzato sul fatto che il regista aveva ” convocato centinaia di comparse ma poi ci ha lasciati soli”.

Tra un singolo e l’altro, Gianni Morandi è sempre più carico, nonostante l’infortunio che l’ha colpito l’anno scorso, ha ancora tante idee da realizzare. Tra l’altro da qualche settimana a questa parte, ha un nuovo aiutante ad ispirarlo nel suo lavoro, il piccolo micino Lucio, diventato la mascotte della famiglia.