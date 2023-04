Gianni Morandi, il figlio immortalato davanti alla lapide | L’intera Nazione in lacrime

Intera Nazione in lacrime, dopo aver visto il figlio di Gianni Morandi, inginocchiato davanti alla sua lapide. È un momento molto triste quello in cui è stato immortalato Marco Morandi, il dolore era tangibile nell’aria, non potrà mai dimenticarlo.

Il figlio di Gianni Morandi è stato immortalato mentre era in ginocchio davanti alla sua lapide, dopo quest’immagine, l’intera Nazione è in lacrime. Una persona che ha significato così tanto per il nostro Paese e soprattutto che ha dato tanto, non doveva lasciarci. Purtroppo sono sempre i migliori ad andarsene per primi. La tristezza era nell’aria.

Gianni Morandi, il fuoriclasse della musica italiana, è stato sposato per ben due volte e ha avuto quattro figli. Dal primo matrimonio con l’attrice Laura Efrikian, durato dal 1966 al 1979, Gianni ha avuto tre figli, Serena (morta dopo poche ore dalla nascita), Marianna e Marco, mentre dal suo secondo e attuale matrimonio con Anna Dan, convolati a nozze nel 2004, è nato il suo quarto figlio, Pietro Morandi.

Le parole di Marco Morandi su suo padre

Come detto in precedenza, Marco Morandi è il figlio di Gianni Morandi, il noto cantante, musicista, attore e conduttore italiano di 78 anni. Nonostante l’età, “l’eterno ragazzo” è ancora tanto attivo e vitale come ha dimostrato durante la sua conduzione di quest’anno al Festival di Sanremo. Nella sua famiglia scorre il sangue dell’arte, in quanto la sua ex moglie è un’attrice, come sua figlia Marianna, ex moglie di Biagio Antonacci, suo figlio Marco ha seguito le sue orme ed è un famoso compagno.

Il suo quarto figlio, Pietro, nato dalla fotografa Anna, è un rapper italiano conosciuto con lo pseudonimo di Tredici Pietro. Marco Morandi in una recente intervista ha parlato del suo lavoro e della sua vita privata. Ha rivelato quello che è stato il suo rapporto con papà Gianni: “All’inizio verso me e mia sorella è stato esigente e severo. Adesso si scioglie in complimenti…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Morandi Official (@marcomorandi.official)

Marco Morandi fa commuovere la Nazione

Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi ha fatto commuovere un’intera Nazione con uno scatto social, in cui si è mostrato inginocchiato, insieme a sua mamma Laura, davanti alla lapide del nonno, Angelo Ephrikian. Il nonno di Marco non è stato solo un grande violinista, compositore e direttore d’orchestra, ma anche un famoso Partigiano. Con il suo atto eroico ha contribuito anche lui alla nascita della libertà e della democrazia.

Ecco come Marco Morandi ha omaggiato suo nonno, nel giorno della Festa della Liberazione tenutasi come ogni anno il 25 aprile: “La via della libertà è sempre la via del coraggio. A mio nonno Angelo, direttore d’orchestra, violinista, musicista, musicologo. Partigiano”.