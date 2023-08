Marco Masini: L’intervista Rivelatrice | Dolorosi Ricordi e Conflitti Familiari

Il cantante in un’intervista ha deciso di raccontare un ricordo legato a sua madre di cui si pente terribilmente e di cui si vergogna. Ecco cosa ha detto.

Il noto cantante pop Marco Masini si è aperto in una lunga e intima intervista al Corriere della Sera, gettando luce su tappe fondamentali della sua vita e risvegliando ricordi a volte dolorosi. Nel corso della conversazione, ha svelato dettagli del suo esordio nel mondo della musica da giovane, fino alla scelta di ritirarsi nel 2001. La motivazione dietro questa decisione è stata una diceria che circolava a suo riguardo, un’associazione alla “sfortuna“. Questa tematica non è nuova nel mondo delle celebrità, in cui spesso si creano leggende metropolitane legate al destino avverso.

Dopo una serie di sfortune legali, il cantante ha infine deciso di riprendere in mano le redini della sua vita e abbandonare la scena dello spettacolo: “Le reti televisive non volevano più ospitarmi. Gli esponenti della mia etichetta discografica mi hanno detto: ‘Spiacenti, ma sei diventato invendibile‘”.

Queste parole di Marco Masini riflettono un periodo turbolento: oltre alle congetture negative legate alla sua figura, nessun programma televisivo era interessato a dargli spazio. Si è trattato di un ritiro forzato e difficile.

La mamma di Marco Masini

L’intervista ha toccato non solo il suo percorso lavorativo, ma anche aspetti personali, inclusi il nucleo familiare e le relazioni affettive.

In questo contesto, Marco Masini ha condiviso un episodio che coinvolge sua madre: in particolare, ha parlato di un gesto di cui oggi si pente profondamente. “È stata un angelo“.

Per comprendere appieno ciò che è accaduto, bisogna fare un passo indietro al momento in cui il cantante aveva appena 18 anni.

In quel periodo, sua madre stava attraversando un periodo difficile a livello di salute, ma Marco ha scelto di essere egoista e pensare a se stesso. Ancora oggi, rimpiange di non essere stato presente per lei in quel momento così cruciale: “Era già in cattive condizioni, ma avevo un concerto alla Bussola di Chianciano Terme. Ho mantenuto l’impegno. È stata la scelta più sciocca della mia vita.” Ha preferito l’obbligo professionale al supporto materno, un rimpianto che lo perseguita ancora oggi. Rivolgendosi alla madre, ha affermato: “È stata un angelo che mi ha salvato innumerevoli volte e continua a farlo“.

Inoltre, Masini ha rivelato un altro episodio doloroso riguardante suo padre. Anche in questo caso si tratta di un gesto di cui si rammarica profondamente, derivante da un momento di follia giovanile.

Quando stava facendo il suo debutto nel mondo musicale e viaggiando spesso, ha avuto un conflitto con suo padre e lo ha colpito con uno schiaffo. Un atto violento che ancora oggi gli è difficile raccontare.