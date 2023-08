Giulia De Lellis, travolta dalle critiche dopo la morte del suo cagnolino Tommaso

L’influencer Giulia De Lellis ha recentemente perso il suo amato cagnolino Tommaso, che soffriva di problemi di salute nonostante la giovane età. L’annuncio del lutto ha attirato diverse critiche.

Nonostante sia seguita da oltre cinque milioni di persone, sembra che a nessuno vadano mai bene le azioni di Giulia De Lellis. In qualunque modo scelga di comportarsi, pare che continui ad attirare critiche. Non stiamo parlando di alcune sue vecchie dichiarazioni discutibili o del più recente viaggio a Gerusalemme, ma di un argomento molto diverso: la morte dell’adorato cagnolino.

Il piccolo era uno Spitz di Pomerania e a da tempo soffriva di diversi problemi di salute, che costringevano l’influencer a praticargli l’aerosol regolarmente. Questa razza, infatti, è particolarmente delicata e non è raro che mostri difficoltà respiratorie, anche in giovane età. La giovane lo aveva con sé da tre anni, da quando l’ex fidanzato Andrea Damante, conosciuto grazie a Uomini e donne, glielo aveva regalato. La coppia si era poi lasciata a causa del tradimento per lui, dopo il quale lei aveva pubblicato anche il libro Le corna stanno meglio su tutto. Ma io stavo meglio senza!, che si è poi affermato tra i best seller italiani del 2019.

La morte del cucciolo è avvenuta il 19 agosto, mentre la giovane si trovava in vacanza a Ibiza con l’attuale compagno, Carlo Beretta. L’ex concorrente del dating show ha annunciato il fatto tramite una story su Instagram, ma in molti l’hanno criticata.

Giulia De Lellis, le critiche dopo la morte di Tommaso

La bella Giulia De Lellis ha deciso di informare i numerosissimi follower della morte di Tommaso tramite una story che mostrava un tramonto e una frase brevissima: “Ciao, amore mio“. Sembra che le condizioni del piccolo fossero ormai gravi: già a fine luglio, la ragazza aveva spiegato che un liquido opprimeva il suo cervelletto.

In molti, però, non hanno rispettato il dolore della giovane e l’hanno criticata per non essere stata vicino a Tommaso nel momento peggiore. Sembra infatti, che il piccolo sia morto lontano da lei, mentre era ricoverato e lei in vacanza. A questo punto, è intervenuta l’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha difesa, sempre tramite i social: “Onestamente non possiamo giudicare perché non sappiamo il cane cosa avesse se lei poteva vederlo, ecc” ha scritto. “Sono certa che ne parlerà lei“. Intanto, l’influencer ancora non risposto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis non è l’unica influencer ad aver perso un animale domestico recentemente: anche Chiara Ferragni ha dovuto dire addio alla sua amatissima Matilda, la bulldog francese che l’accompagnava da tredici anni. Anche questo cane soffriva di gravi problemi di salute e nel 2020 aveva anche avuto un tumore.