Charlize Theron, la risposta incredibile alle accuse di chirurgia plastica

L’attrice Charlize Theron ha risposto con grande coraggio a chi l’ha accusata di aver ricorso alla chirurgia plastica. Ecco le sue parole.

Senza dubbio, Charlize Theron è una delle donne più belle del cinema mondiale. Ha iniziato a recitare quando era molto giovane, dopo essersi trasferita negli Stati Uniti dal Sudafrica e da allora non ha più smesso. La sua vita privata non è stata facile (ha avuto un’adolescenza molto travagliata a causa del padre alcolista e violento, che la madre ha ucciso per legittima difesa durante un’aggressione davanti ai suoi occhi), ma oggi è una donne felice e di grande successo.

Dopo tanti film e tanti premi ricevuti – ha vinto l’Oscar nel 2003 come Miglior attrice per Monster, ed è stata la prima attrice sudafricana a ricevere un premio di questa categoria – di recente è diventata anche la testimonial della nuova campagna del nuovo profumo J’Adore di Dior.

A quanto pare, però, l’artista è circondata anche da tanti invidiosi, che l’hanno accusata di essersi affidata malamente alla chirurgia plastica per modificare alcune parti del suo corpo, in particolare del suo viso. Lei ha voluto rispondere a questi commenti, dando una risposta memorabile durante un’intervista per Allure.

Charlize Theron, le accuse di lifting: “Sto solo invecchiando!“

Durante un’intervista per Allure, Charlize Theron ha parlato delle recenti accuse di chirurgia estetica che ha ricevuto dopo aver posato per la nuova pubblicità di Dior. In molti, infatti, hanno trovato il suo viso diverso e quindi non solo l’hanno accusata di essersi rivolta alla chirurgia, ma di averlo anche fatto male. L’attrice, che oggi ha 48 anni, ha dichiarato di essere soddisfatta di come il suo viso sta cambiando con il passare dell’età e che di conseguenza non ricorrerebbe mai a un chirurgo.

“Il mio volto sta cambiando e adoro come stia cambiando e invecchiando” ha spiegato. “Tuttavia, la gente pensa che mi sia fatta un lifting. Mi chiedono tipo: ‘Cosa hai fatto alla faccia?’ e io vorrei dire: ‘Putta*a, sto solo invecchiando! Non significa che mi sia sottoposta a un intervento di chirurgia plastica finito male!’ Ecco, questo è quello che succede“.

La protagonista di L’avvocato del diavolo ha parlato di come funziona il processo di invecchiamento a Hollywood, spiegando che si tratta di un “lusso” concesso solo agli uomini. “Ho sempre odiato il fatto che gli uomini che invecchiano vengano paragonati a del vino pregiato, mentre le donne a dei fiori recisi. Disprezzo questo concetto e voglio combatterlo, ma penso che ogni donna dovrebbe essere libera di invecchiare nel modo che preferisce“.