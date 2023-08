Andrea Delogu: il commento della politica sul suo Ferragosto

La conduttrice televisiva ha postato sui social le immagini relative al suo Ferragosto.

Andrea Delogu ha mostrato sui social il proprio Ferragosto suscitando la reazione della nota politica.

Ferragosto è ormai passato da qualche giorno. Una giornata che è stata caratterizzata dai numerosissimi post sui social network da parte dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo e non solo che hanno voluto mostrare ai propri follower in che modo hanno deciso di trascorrere la festività che conduce verso l’ultimo mese della stagione estiva. Tra questi vi è anche la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu.

Il Ferragosto di Andrea Delogu

I personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di trascorrere la giornata di Ferragosto nei modi più disparati: alcuni hanno deciso di passarlo in famiglia, altri in compagnia di amici, e altri ancora addirittura in totale solitudine. Tra questi, c’è anche chi come Andrea Delogu ha voluto trascorrere la giornata di festa della calda stagione estiva tra costumi di colore giallo, stampe di Spongebob e maratone di cartoni animati.

La scelta della conduttrice radiofonica e televisiva oltre che scrittrice, attrice e cantante non è ovviamente passata inosservata anche e soprattutto per la scelta da parte della diretta interessata di postare le foto della propria giornata sul proprio profilo di Instagram, finendo con il portare a diversi commenti tra cui anche quello di un’importante personalità del mondo politico italiano.

Il commento di Elly Schlein ai post social di Andrea Delogu

Durante la giornata di Ferragosto, Andrea Delogu ha condiviso tramite Instagram una lunga serie di fotografie che sono servite a documentare la giornata che ha deciso di voler trascorrere la nota conduttrice: tra queste, sono spiccate in particolar modo quelle della sua passeggiata per la città di Roma oltre a quelle che la ritraggono intenta a godersi la visione di alcune serie tv nel proprio salotto di casa e in bikini.

Molti dei commenti dei follower della Delogu si sono soffermati sulla bellezza della ragazza, ma ad aver attirato l’attenzione è stato soprattutto quello di Elly Schlein, ovvero la Segretaria del Partito Democratico dal marzo di quest’anno. Un particolare notato in particolare dal sito Dagospia.com. Nello specifico, la politica si è lasciata andare ad un commento abbastanza informale scrivendo “Ahah, i Griffin a Ferragosto“. Una frase che è stata poi accompagnata dall’emoticon di un cuoricino.

Un commento cui Andrea Delogu non ha però risposto in alcun modo, lasciando in questo modo un certo mistero sul tipo di rapporto che intercorre tra le due, se di pura e semplice ammirazione da parte della politica nei confronti della conduttrice o se di amicizia di lunga data.