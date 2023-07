The Old Guard 2: tutto sul film con Charlize Theron

Tutto sul secondo capitolo di quella che sarà una trilogia.

The Old Guard 2 è il sequel dell’action movie con Charlize Theron del 2020: tutto sul film.

Nel 2020 Netflix aveva deciso di lanciare un nuovissimo film d’azione dal titolo di The Old Guard. Un adattamento dell’omonima graphic novel di Greg Rucka che grazie anche e soprattutto al suo straordinario successo sta per avere un secondo capitolo. Nei panni della protagonista ci sarà nuovamente Charlize Theron. Ecco tutto quello che si sa sul film.

The Old Guard 2: nel cast ancora Charlize Theron

Come detto nel ruolo della protagonista di questo The Old Guard 2 ci sarà ancora una volta Charlize Theron, che torna a guidare nei panni di Andy un gruppo di mercenari immortali. Dopo i numerosi ritardi dovuti soprattutto al difficile periodo della pandemia, le riprese del film sono finalmente iniziate circa un anno fa.

Come rivelato qualche mese fa dal produttore Marc Evans, questa pellicola sarà seguita con molta probabilità da un terzo capitolo. Queste le parole al riguardo da parte di Evans nel corso della premiere del film con protagonista Jennifer Lopez The Mother:

“Il finale del secondo film rimanderà ad un terzo capitolo, il che mi rende molto felice. Charlize Theron è tra i produttori del film e sostiene fermamente l’intero franchise“.

Oltre a Charlize Theron, nel cast di The Old Guard 2 saranno presenti anche Chiwetel Ejiofor, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Matthias Schoenaerts. A questi si aggiungono poi un paio di importanti new entry come quelle di Uma Thurman e di Henry Golding.

Regista di questo The Old Guard 2 è Victoria Mahoney, che ha lavorato di recente a progetti come Lovecraft Country di HBO e You di Netflix. Sceneggiatore è invece lo stesso Greg Rucka, ovvero l’autore della graphic novel cui si ispira il franchise.

La trama di The Old Guard 2

I dettagli relativi alla trama di The Old Guard 2 non sono ancora per il momento noti. A fornire importanti indizi riguardo alle vicende di questo secondo capitolo è però il finale del primo film, che vede Andy rendersi conto di aver perso la propria immortalità a causa della sua mancata guarigione in seguito ad un incidente. Nonostante sia ancora viva, la protagonista si rende ora conto di essere molto più vulnerabile rispetto agli altri mercenari. In più. il finale del film diretto da Gina Prince-Bythewood aveva anche rivelato il tradimento da parte di Booker.

Lo stesso Booker, in una scena dopo i titoli di coda ambientata circa sei mesi dopo, incontra una donna di nome Quynh, cui si legherà dopo l’esilio dal gruppo guidato da Andy.

Tenendo conto della graphic novel, The Old Guard 2 potrebbe mostrarci Quynh diventare una pericolosa criminale, con Booker che potrebbe decidere di mettere su una sua propria squadra.