Temptation Island, Perla Vatiero: “Un giorno vi dirò la verità ma non adesso”

L’ex concorrente di Temptation Island Perla Vatiero è tornata a parlare di quando accaduto con l’ex Mirko Brunetti.

Lo scorso 31 luglio si è conclusa ufficialmente l’ultima edizione di Temptation Island. Argomento principale del reality che sta tenendo ancora banco nel corso di questi ultimi giorni è ovviamente quello riguardante Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due si sono lasciati nel corso del programma, con il ragazzo che ha intrapreso a sorpresa una nuova relazione con la tentatrice Greta Rossetti.

Le parole di Perla Vatiero sulla rottura con Mirko Brunetti

A più di una settimana di distanza dalla fine di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, Perla Vatiero ha voluto parlare a cuore aperto con i propri fan tramite alcune storie condivise su Instagram della rottura con Mirko Brunetti. Ecco le parole di Perla in merito a queste complicate giornate:

“Ciao ragazze, scusate ma tra il lavoro e tra l’organizzare la mia vita come ben sapete non è semplice e non è stato semplice. Ci tenevo a ringraziarvi per i messaggi che mi state inviando. Per voi può sembrare poco ma a me danno tanta forza per affrontare tutto. Mi fanno del bene, ve lo dico con il cuore. Mi state chiedendo di aprire una box di domande ma al momento non me la sento devo essere sincera. Questo perché nella risposta una persona deve esporre la verità di quello che pensa ma ora non me la sento di espormi. Sto vivendo un periodo abbastanza complicato“.

La fine della storia tra Perla e Mirko

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Perla Vatiero (@perla_vatiero)

Nel corso del programma Temptation Island, Perla e Mirko si sono lasciati dopo ben cinque anni di relazione. Come ben noto, il ragazzo ha già intrapreso una relazione ufficiale con la tentatrice Greta Rossetti, che ha finito con l’innamorarsi di lui durante l’edizione del reality.

I due sono già passati a presentazioni in famiglia e a dediche romantiche sui social. Per quanto riguarda Perla quest’ultima è stata avvistata negli ultimi giorni in compagnia di Igor Zeetti, ex tentatore con cui la ragazza ha avuto un flirt durante la permanenza nel villaggio di Pula. La Vatiero e Igor, a differenza di Greta e Mirko, hanno deciso di voler procedere più a piccoli passi e di volersi conoscere meglio prima di affrettare troppo le cose. A far discutere è stata però la recente assenza di Perla al compleanno proprio del ragazzo dello scorso 9 agosto: alla festa erano presenti praticamente tutti la Vatiero, il che potrebbe far pensare ad una prematura interruzione della loro relazione.