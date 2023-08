Temptation Island 10: Benedetta conferma la frequentazione con Daniele | La prova social

Le indiscrezioni sul flirt tra l’ex concorrente di Temptation Island e la tentatrice.

La tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island ha confermato l’attuale frequentazione con Daniele De Bosis.

Lo scorso 31 luglio è terminata l’ultima edizione di Temptation Island, reality in onda sulla Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso dell’ultima puntata, ha avuto luogo la fine definitiva della relazione tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi. Una rottura brusca, provocata in maniera decisiva dai due tentatori Benedetta Pascali ed Edoardo Corianò.

La fine della storia tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi

Nel corso dell’ultima edizione del reality Temptation Island che si è svolto in Sardegna, a far discutere non è stata soltanto l’ormai nota rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ma anche quella tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi.

I due hanno deciso di dare un taglio netto alla loro relazione con una discussione a dir poco accesa davanti al falò. Entrambi, nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia, hanno avuto modo di stringere un legame piuttosto forte con i propri rispettivi tentatori, ovvero Benedetta Pascali ed Edoardo Corianò. Il flirt tra Daniele e Benedetta si era fermato almeno in un primo momento a qualche semplice affettuoso gesto, mentre Vittoria ed Edoardo si sono spinti al contrario molto oltre.

Sviluppi e novità importanti sono giunti però nelle ultime ore anche per quanto riguarda il possibile rapporto tra De Bosis e la Pascali.

La conferma della frequentazione tra Daniele De Bosis e Benedetta Pascali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele (@danieledebosis)

Subito dopo la fine del programma di Temptation Island avvenuta ormai due settimane fa, sia Daniele De Bosis che Benedetta Pascali hanno continuato a dichiararsi ufficialmente single. Nel corso delle ultime giornate sono però arrivate dall’ambiente dei social numerose indiscrezioni che farebbero pensare ad una frequentazione tra i due protagonisti anche al di fuori del reality show della Mediaset.

Come Mirko Brunetti ha ormai intrapreso una vera e propria relazione con la tentatrice Greta Rossetti, così Daniele De Bosis starebbe facendo sul serio per quanto riguarda il proprio rapporto con Benedetta subito dopo aver rotto con la sua vecchia fidanzata. A confermare le voci che si fanno largo con sempre più insistenza è ora anche una storia condivisa sui social dalla Pascali.

Tramite il proprio profilo Instagram, l’ex tentatrice ha prima mostrato rapidamente le numerose domande che le sono state fatte in merito al suo rapporto con Daniele per poi mostrare un’altra foto che lo ritrae in compagnia proprio dell’ex concorrente di Temptation Island con la seguente didascalia:

“Dove le parole non arrivano…la musica parla“.

A raffreddare le voci su una presunta relazione tra i due sono però arrivate poi le parole dell’esperta di gossip Deianira Marzano:

“Questa Benedetta che si fa vedere spesso con Daniele la conosco benissimo. Innanzitutto lei si sente con un mio amico da tempo, hanno una mezza relazione. Lei ha detto a lui che con quel Daniele si fanno vedere in giro solo per hype così aumenta i follower. Per questo arrivano tante foto. Loro lo fanno apposta. Anzi, lei ha definito lui uno sgorbio“.