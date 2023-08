Il no di Simona Ventura: “Rifiutai quel contratto, il mio agente pianse”

La conduttrice italiana ha svelato un retroscena riguardante la sua vita lavorativa.

Simona Ventura ha rivelato di aver rifiutato in passato un importante contratto pubblicitario.

Tra le conduttrici più importanti e note della televisione italiana degli ultimi anni vi è stata senza ombra di dubbio Simona Ventura, salita alla ribalta in passato grazie alla conduzione di programmi che hanno fatto storia come soprattutto L’Isola dei Famosi. La conduttrice e showgirl classe 1965 ha ora rivelato un importante retroscena riguardante la propria vita lavorativa.

Simona Ventura e il suo no ad un importante contratto

Negli anni d’oro della sua carriera, Simona Ventura ha dedicato molte energie e impegno non solo alla conduzione di programmi televisivi ma anche alla partecipazione a diverse campagne pubblicitarie, come ad esempio quella famosissima di Pittarosso. Proprio a tale riguardo, la Ventura ha avuto occasione nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Gurulandia di raccontare un aneddoto relativo ad una sua rinuncia ad un importantissimo contratto pubblicitario. Ecco le sue parole:

“Io ho rifiutato le cose che non mi piacevano. Grazie a Dio potevo farlo. Per esempio mi rifiutai di fare la pubblicità del provolone Auricchio, e di questo ad oggi mi sono pentita amaramente. Rifiutai perché le robe da mangiare non le volevo fare. Facevo le macchine, il primo videofonino, adesso è talmente normale ma allora erano a conchiglia e non funzionavano, parliamo dell’anteguerra. Il mio agente di allora pianse perché io rifiutai il provolone Auricchio. Il Cavaliere Auricchio ci rimase malissimo“.

Simona Ventura ha poi accennato anche alla famosa pubblicità di Pittarosso, che le valse diversi apprezzamenti ma anche alcune critiche soprattutto all’interno dell’ambiente familiare:

“Ne parlavo con mio figlio, il mio primogenito. Mi ha detto ‘tu non sai le prese per il c..o che mi hanno fatto per quello spot. Ci hai fatto vergognare“.

Simona Ventura: i prossimi progetti

Dopo un periodo di assenza dalla televisione, Simona Ventura è tornata di recente alla conduzione grazie al programma Citofonare Rai 2. La conduttrice, che secondo alcune voci potrebbe prendere parte come concorrente alla nuova edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci.

Di sicuro, la conduttrice non tornerà a condurre L’Isola dei Famosi. Da diversi mesi, in tanti stanno spingendo per un ritorno della Ventura alla conduzione del reality show, ma la diretta interessata ha spiegato in un’intervista di qualche mese fa come ciò non si verificherà:

“So che tutti mi rivorrebbero all’Isola dei Famosi, ma no. Non solo perché sarebbe un errore strategico, perché anche se andasse bene non sarebbe mai come allora e direbbero che ho fallito. Poi non sarebbe in linea con la mia filosofia di chiudere con le cose vecchie e rinascere in cose mai fatte compreso il wake surf e la nonna“.