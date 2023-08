Irama, il cantautore avrebbe ritrovato l’amore | L’indizio social

Il cantautore e rapper italiano avrebbe intrapreso una nuova storia d’amore.

Il cantante Irama avrebbe da poco trovato una nuova fidanzata: ecco di chi si tratta.

Irama avrebbe intrapreso da poco tempo una nuovissima storia d’amore. Dopo le relazioni con Giulia De Lellis e con la modella Victoria Stella Doritou, il cantautore e rapper italiano avrebbe trovato nuovamente l’amore, un volto noto in Italia e apparso di recente in un reality show. Ecco di chi si tratta.

La possibile nuova fidanzata di Irama

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume)

La nuova fidanzata di Irama è come detto già nota al pubblico dei telespettatori italiani. Si sta parlando per la precisione di Khady Gueye, ragazza tra le protagoniste di una delle ultimissime edizioni del reality show Ex On The Beach Italia.

Nata a Milano da genitori senegalesi, Khady Gueye è una modella che nel corso della sua partecipazione a Ex On The Beach Italia ha ritrovato per l’appunto il proprio ex Dario. A far pensare ora ad una possibile relazione della ragazza con Irama sarebbero alcuni indizi trapelati dai social: la Gueye nel corso delle ultime ore ha pubblicato infatti delle storie che la ritraggono a bordo di uno yacht che sembrerebbe essere lo stesso sul quale si trova Irama. Tra gli altri dettagli notati dai fan ci sarebbero tra l’altro anche alcune borse identiche apparse nelle foto postate sia da Khady che da Irama.

Khady Gueye presuna nuova fidanzata di Irama: la reazione della ex del cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khady Gueye🌺 (@khady0397)

Reduce dalle relazioni con la De Lellis e con Victoria Stella Doritou oltre che dalla recente pubblicazione dell’album No Stress insieme a Rkomi, Irama sarebbe dunque al momento nuovamente impegnato.

La notizia sulla presunta relazione tra il rapper e la modella Khady Gueye è ovviamente già circolata da più parti. A fornire ulteriori e presunti indizi sulla nuova storia d’amore tra i due è stata anche la stessa Victoria. La modella greca ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram un selfie che la ritrae con delle corna in testa. Un dettaglio che potrebbe stare ad indicare il motivo della fine definitiva della sua relazione con il cantante oltre che del nuovo flirt di cui quest’ultimo sarebbe protagonista.

La relazione tra Irama e Victoria si era conclusa dopo quasi un anno, ma i motivi ufficiali della rottura non erano in realtà mai stati resi noti. In aggiunta a ciò si aggiunge l’enorme riserbo che il cantautore ha voluto iniziare ad assumere riguardo alla propria vita privata dopo la fine della storia con Giulia De Lellis. Resta a questo punto da vedere se il diretto interessato romperà il silenzio rispondendo alla foto pubblicata dalla sua ex.