Miriam Leone, addio capelli rossi e lunghi: stravolgente cambio look

Miriam Leone, ex Miss Italia e oggi attrice in piena ascesa, stupisce tutti i suoi ammiratori pubblicando su Instagram una foto che la ritrae con un nuovo look, completamente diverso da quello che l’ha resa iconica grazie ai lunghi capelli rossi.

I capelli fulvi di Miriam Leone sono decisamente un segno di riconoscimento peculiare dell’attrice siciliana. La chioma ramata e i luminosi occhi verdi della ex Miss Italia creano un mix affascinante, iconico, sintesi di una bellezza eterea e forte al tempo stesso, capace di renderla subito riconoscibile e inconfondibile.

Eppure Miriam Leone non ama restare sempre uguale a sé stessa e proprio per questo motivo si cimenta in ruoli sfidanti e diversi, per far venire a galla tutte le sfaccettature della sua personalità e del suo talento. Anche sul lato estetico, Miriam non è mai scontata, ma predilige giocare con il suo aspetto, o scherzarci sopra, come accaduto quando paragonarono le sue sopracciglia a quelle del cantante Elio.

In questo ultimo periodo, la Leone ha dovuto dedicarsi principalmente al lavoro: da poco sono terminate le riprese de “I Leoni di Sicilia”, la nuova serie, girata principalmente a Palermo, che la vede protagonista. Il progetto presto verrà lanciato su Disney+, ma, intanto, Miriam può tirare il fiato e rilassarsi un po’.

Il periodo carnevalesco cade quindi a fagiolo, offrendole l’opportunità più adatta: niente di meglio per l’attrice che una bella pausa divertente in compagnia degli amici. Il Carnevale, poi, è particolarmente congeniale ai drastici cambiamenti di look e, non a caso, Miriam Leone ha risposto con entusiasmo al richiamo giocoso di questi particolari giorni.

Miriam Leone rinuncia ai suoi iconici capelli rossi: il cambio di look è incredibile

Miriam ha così celebrato il Carnevale partecipando a una grande festa a tema glitter, decidendo di splendere con un costume tutto ricoperto di brillantini e completando il travestimento con un elemento che ha rivoluzionato del tutto il suo aspetto usuale. La trasformazione di Miriam è testimoniata da una serie di scatti, pubblicati poi sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Nelle foto scattate durante la domenica di Carnevale, la rossa Miriam Leone diventa una diva splendente dall’algido caschetto platino, con tanto di frangetta. A festeggiare con lei, oltre al compagno e agli amici di sempre, anche una serie di altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Laura Chiatti, Michela Quattrochiocche e Paola Iezzi.

In realtà, i capelli corti non sono solo uno scherzo di Carnevale: per un progetto dedicato a Oriana Fallaci, Miriam Leone apparirà con un taglio cortissimo, di cui ha già offerto un’anticipazione a inizio febbraio, sempre sui social, con una diretta Instagram direttamente dal set.