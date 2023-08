Agatha Coven of Chaos: le ultime sul personaggio interpretato da Aubrey Plaza

Le novità sul personaggio interpretato dall’attrice all’interno della serie Marvel.

I dettagli sul personaggio che Aubrey Plaza interpreta in Agatha Coven of Chaos, serie spin-off di WandaVision.

Nel corso del 2024 farà il suo arrivo sulla piattaforma streaming di Disney+ Agatha: Coven of Chaos, serie dell’universo Marvel che rappresenta uno spin-off di WandaVision. Proprio in merito a questo nuovo prodotto dei Marvel Studios sono trapelati negli ultimi giorni importanti dettagli relativi al personaggio interpretato da Aubrey Plaza.

Il personaggio interpretato da Aubrey Plaza in Agatha Coven of Chaos

A far parte del cast della nuova serie Marvel Agatha: Coven of Chaos vi è anche Aubrey Plaza. Nel corso delle ultime giornate, dall’account Twitter Can We Get Some Toast sono giunte importanti informazioni proprio sul personaggio interpretato dall’attrice statunitense.

Aubrey Plaza veste all’interno dello spin-off di WandaVision i panni di Rio Vidal. Si tratta per chi non lo sapesse di un personaggio presentato come uno dei più antichi e potenti dell’intero Marvel Cinematic Universe oltre che della prima strega verde e della ex di Agatha Harkness, villain su cui è incentrata la serie e già rivale di Wanda in WandaVision.

Come ormai chiaro, le streghe dell’universo Marvel sono contraddistinte dai colori. Alla Scarlet Witch alias Wanda si contrappone dunque la Green Witch di Rio, anche se gli interrogativi in merito a quest’ultima restano tanti. Tale personaggio non è infatti presente nei fumetti o comunque non con questo nome. Stando ad altre indiscrezioni, la strega interpretata dalla Plaza è stata sposata con Agatha finendo delusa da alcune precedenti azioni da parte di quest’ultima.

Aubrey Plaza, che interpreta dunque un personaggio bisessuale vedendo così aumentare il proprio seguito anche presso la comunità LGBTQ+, ha avuto modo un paio di mesi fa di elogiare Agatha: Coven of Chaos nel corso di un’intervista al The Hollywood Reporter:

“Agatha Coven of Chaos è stato uno spasso. Volevo così tanto lavorare con Kathryn Hahn, credo sia fantastica. E senza rivelare niente mi è piaciuta un sacco. Ho amato anche il mio personaggio, e credo che questa serie sia il materiale Marvel più elevato là fuori. Quindi è stato fico poter saltare in questo mondo con queste persone in particolare“.

Screw it let’s reveal Aubrey Plaza’s character in #AgathaCovenOfChaos…. She will be playing…………. Rio Vidal! The FIRST Green Witch and Agatha’s Ex 💚🙅🏻‍♀️💜 pic.twitter.com/2Vr0S05bPd — CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) August 3, 2023

Agatha Coven of Chaos

Agatha: Coven of Chaos si preannuncia come una commedia dalle tinte oscure, anche se i dettagli sulla trama non sono per il momento ancora noti. Protagonista è ovviamente l’Agatha Harkness interpretata da Kathryn Hahn, mentre nel ruolo di regista, sceneggiatrice e produttrice esecutiva dello show vi è Jac Schaeffer.

La storia ripartirà con molta probabilità da quanto accaduto nelle fasi finali di WandaVision, prima serie Marvel a fare la sua comparsa all’interno del catalogo di Disney+: Scarlet è riuscita a sconfiggere Agatha imprigionandola nel personaggio in cui quest’ultima si era nascosta fino ad allora ovvero Agnes. Nonostante ciò, è molto facile intuire come una strega potente come Agatha possa riuscire alla fine da liberarsi dal giogo di Wanda e a recuperare così piena coscienza di sé.