Loki 2: la nuova clip dalla seconda stagione

Una clip svela l’incontro tra il dio dell’inganno e il personaggio di Sylvie.

Il prossimo ottobre arriva Loki 2: ecco una nuova clip dalla seconda stagione. Tra meno di due mesi, il prossimo 6 ottobre, farà il suo arrivo sulla piattaforma streaming di Disney+ l’attesissima seconda stagione di Loki. A far aumentare l’attesa per il prosieguo delle avventure del dio dell’inganno vi è ora l’uscita di una nuovissima clip che mostra l’incontro tra il protagonista interpretato da Tom Hiddleston e il personaggio di Sylvie.

La nuova clip da Loki 2

Come rivelato da qualche giorno, la seconda stagione di Loki è caratterizzata da una collaborazione di comarketing con McDonald’s: per la precisione, la celebre catena di fast food lancerà tramite la serie di Disney+ una nuova salsa dal nome di Vista in Loki.

Per tale motivo, McDonald’s ha voluto realizzare uno spot speciale che presenta al suo interno diversi noti prodotti sia cinematografici che televisivi come ad esempio Friends, The Office, Seinfeld, Pulp Fiction e Il Quinto Elemento. A questi si è aggiunto per l’appunto anche Loki 2: in questa nuovissima clip viene mostrato l’ingresso del dio dell’inganno, di Mobius (interpretato da Owen Wilson) e di un detenuto della TVA (Rafael Casal) all’interno di un McDonald’s in cui lavora Sylvie, personaggio interpretato da Sophia Di Martino.

Ecco qui di seguito la clip.

La seconda stagione di Loki

La seconda stagione di Loki ripartirà dal finale a sorpresa della prima stagione. Il protagonista, in compagnia di altri personaggi come Mobius e Hunter B-15, si ritroverà ad esplorare un multiverso sempre più pericoloso e insidioso mettendosi alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer e di Miss Minutes.

Il cast, comprendente già Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Tara Strong e Richard E. Grant, si arricchirà con la seconda stagione di Rafael Casal, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice e Ke Huy Quan.

Alla regia vi sono Justin Benson e Aaron Moorhead, che hanno già lavorato insieme alla direzione della serie Moon Knight oltre che ad altri film indipendenti come Synchronic e The Endless. Tra i produttori esecutivi, oltre all’autore del pilot Michael Waldron, figura tra l’altro anche lo stesso Tom Hiddleston, con la sceneggiatura di questa seconda stagione che è stata invece affidata a Eric Martin. Quest’ultimo, dopo aver già scritto due episodi del primo capitolo della serie, si è occupato dunque della scrittura di tutti e sei i nuovi episodi che compongono la nuova stagione.