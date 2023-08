Ricordi Alessia Fabiani? L’ex letterina irriconoscibile ormai | FOTO

Alessia Fabiani mostra in uno scatto sul suo profilo Instagram come è oggi. Avrà mantenuto il sex appeal di quando era Letterina?

Sono tanti anni che non la si vede transitare sul piccolo schermo, ma il suo nome viene immediatamente associato al quiz game da cui sono uscite tante ragazze con una visibilità altissima. Stiamo parlando di Passaparola di cui Alessia Fabiani faceva parte come “letterina” insieme alle colleghe poi emerse nello showbis tra le altre, Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Ha alle spalle un curriculum ricco che, oltre al noto programma di Gerry Scotti, annovera un passato nel mondo della moda, il trionfo nell’edizione 1994 di Bellissima, concorso di bellezza prodotto da Mediaset in contrapposizione a Miss Italia che allora era trasmesso dalla Rai, e grazie al quale ha ottenuto diversi contratti a Mediaset, anche nel ruolo di conduttrice.

Successivamente, avviene il suo debutto cinematografico con una piccola parte in Giorni dispari di Dominick Tambasco.

Nel 2003, dopo aver partecipato a Uomini e Donne in veste di tronista, esordisce a teatro nel ruolo di protagonista del musical Finalmente mi sposo per la regia di Marco Lapi. Nel 2005 viene scelta come inviata per la trasmissione serale Lucignolo e – insieme ad Alessia Ventura, Mascia Ferri e Giada Blanck – per il docu-reality On the Road.

La passione per il teatro

Dopo essersi laureata in Scienze dei beni culturali all’Università degli Studi di Milano, a partire dal 2013 decide di dedicarsi prevalentemente al teatro prendendo parte a diversi spettacoli in veste di attrice. Il suo impegno a teatro le vale ad aprile 2016 il Premio Civiltà dei Marsi che le viene consegnato durante il Festival di Avezzano.

Nel 2018 ritorna sul grande schermo con il film di Paolo Sorrentino Loro, interpretando la parte della fidanzata di Riccardo Pasta.

Sempre al top

Nonostante, come detto, non sia più una presenza fissa del piccolo schermo, Alessia Fabiani si può apprezzare a teatro al quale si sta dedicando con grande passione, ripercorrendo gli esordi di quando era bambina e cominciava a muovere i primi passi in questo ambiente. Per seguirla nel suo privato, invece, è sufficiente collegarsi ai suoi profili social, dove condivide alcuni spezzoni di vita.

Di recente si è mostrata alla sua fanbase con un fisico mozzafiato in questa calda estate 2023, spiazzando qualche follower incredulo nel rivederla ancora fantasticamente in forma come ai tempi d Passaparola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)