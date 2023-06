Barbara D’Urso e il tête-à-tête con Milly Carlucci per Ballando con le stelle

Barbara D’Urso ha incontrato Milly Carlucci per parlare di Ballando con le stelle, i rumors di questi mesi saranno quindi veri? Carmelina lascerà Mediaset e approderà in Rai? Ma la domanda sorge spontanea: In quale veste?

Milly Carlucci potrebbe veramente perdere la conduzione del suo programma storico, Ballando con le stelle? I rumors a tal proposito sono molto frequenti, dopo che si è sparsa la voce che Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset in favore della Rai, per condurre proprio il famoso programma di ballo.

Se questi pettegolezzi fossero confermati, non si saprebbe di preciso la D’Urso che ruolo avrebbe nel programma, ogni posizione è aperta alla regina del “caffeuccio”. Dopo il tête-à-tête avvenuto tra Barbara D’Urso e Milly Carlucci, i followers sono sempre più curiosi di capire cosa sta succedendo in queste ore e quale sarà il futuro delle due conduttrici.

Ballando con le stelle 2023 è ancora tutto in forse…

Sono state dette molte cose in questi mesi sul possibile futuro della prossima edizione di Ballando con le stelle. Se fino a qualche giorno fa era stato dichiarato che i nomi erano ormai più che certi, è la padrona di casa stessa, Milly Carlucci che smentisce nel modo più assoluto questi rumors privi di fondamento.

Durante l’ultima puntata andata in onda del programma della Rai, Da noi… a ruota libera, la Carlucci ha risposto alla conduttrice, Francesca Fialdini sul caos mediatico inerente ai nomi della giuria, dopo il caso scoppiato con Selvaggia Lucarelli avvenuto nella scorsa edizione. Ecco che cosa ha dichiarato: “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto”.

Il colloquio avvenuto tra la Carlucci e la D’Urso

I fans sono “impazziti” dopo che Milly Carlucci ha confermato di aver avuto un tête-à-tête con la sua rivale, Barbara D’Urso per parlare di Ballando con le stelle. I rumors di questi mesi hanno affrontato differenti ipotesi su questa improbabile collaborazione, c’è chi ha dichiarato che la D’Urso era ormai pronta a lasciare Mediaset per vivere nuove avventure in Rai, chi ha ammesso di essere preoccupato per il possibile licenziamento della Carlucci in favore di Carmelita, chi avrebbe giurato di aver sentito che la conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe diventata membro della giuria di Ballando con le stelle.

Bene, rilassatevi tutti e tirate un sospiro di sollievo, in quanto le vostre beniamine non vanno da nessuna parte. Ecco che cosa ha dichiarato in merito Milly Carlucci: “Sì ho visto che hanno parlato della d’Urso a Ballando. Ed è vero che ci siamo viste è vero, anni fa. Ci vedemmo perché era nata la possibilità che potesse diventare la ballerina per una notte. E quindi ci siamo incontrate. Possibilità che purtroppo è sfumata completamente. Ma ci siamo viste con gran piacere e cordialità per questa occasione. Poi però la cosa non è andata in porto”.

Per chi ancora fosse scettico, l’annuncio della D’Urso dovrebbe togliere ogni dubbio: “Ci vediamo a settembre, sempre qui su Canale 5 con Pomeriggio 5”.