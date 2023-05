Lutto Simona Ventura, la grave perdita l’ha devastata: ‘Sei stato il primo a capirmi…’

Grave perdita per Simona Ventura, questo lutto l’ha devastata, solo lui la capiva veramente, quella complicità che avevano è la cosa che gli mancherà di più. Queste sono le notizie che nessuno vorrebbe mai ricevere.

Lutto per Simona Ventura, questa grave perdita l’ha devastata, le sue parole nel ricordarlo vi faranno versare molte lacrime. Si capiva che la Ventura ci teneva veramente, solo lui la capiva e nessuno potrà mai prendere il suo posto nella sua vita.

Simona Ventura è la famosa conduttrice, showgirl e attrice italiana di 58 anni nata a Bentivoglio, famosa soprattutto per aver condotto programmi quali Quelli che il calcio, X Factor, L’Isola dei famosi, Temptation Island VIP e così via.

Ilary Blasi come Simona Ventura

A proposito dell’anno in cui Simona Ventura condusse l’Isola dei famosi, cioè nel 2016, un particolare aneddoto ha fatto ritornare a galla la sua risposta, in quanto Ilary Blasi ha vissuto lo stesso scenario in questa nuova edizione del reality. L’anno era diverso, la conduttrice pure, lo scenario idem ma il concorrente della discordia è il medesimo.

Infatti, anche con Simona Ventura ci fu un grosso litigio in diretta con l’allora naufrago Alessandro Cecchi Paone, i motivi erano pressoché identici, anche in quel caso Paone si rifiutò di nominare qualcuno, bruciandone la foto. Oggi il problema è stato il medesimo, con l’aggiunta che il noto opinionista non voleva più continuare l’avventura ad Honduras senza il suo compagno, allontanato per via di un malore improvviso. Alla fine il risultato è stato lo stesso, una grossa lite con la conduttrice di turno e l’abbandono del naufrago, alla faccia del contratto firmato.

Vi ricordate cosa aveva risposto la Ventura ad Alessandro Cecchi Paone in quell’anno? “Alessandro, la tua spocchia te la puoi mettere da un’altra parte”. Una frase che rimarrà negli annali del programma.

Il dolore di Simona Ventura

Simona Ventura ha pubblicato un tristissimo annuncio social, dove si percepisce il forte dolore del lutto che sta vivendo, come conseguenza della grave perdita che l’ha devastata. La Ventura ha salutato il discografico e suo grande amico, Roberto Rossi, morto dopo una lunga malattia che aveva combattuto con tutte le sue forze.

Roberto Rossi saliva spesso sul palco dell’Ariston e ha diretto molti big, tra cui Francesco Renga e Simone Cristicchi. Ecco come l’ha salutato Simona Ventura: “Quando decisi, nel #2007, di fare la giudice di @xfactoritalia su @instarai2, sei stato il primo a capire i miei timori nel camminare in terreni così misteriosi e a tendermi la mano…”.