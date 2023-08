Blue Beetle: tutto quello che sappiamo sul film del DC Universe

Tutto sul film dei DC Studios in arrivo tra pochi giorni nelle sale.

Tra qualche giorno arriva nei cinema Blue Beetle: tutto sul nuovo film della DC. Tra pochissimi giorni, per la precisione il 17 agosto in Italia e il 18 agosto negli Stati Uniti, farà il suo arrivo sul grande schermo Blue Beetle. Si tratta di un nuovo film della DC basato sull’omonimo personaggio dei fumetti, il quattordicesimo in totale del DC Universe. Ecco tutto quello che si sa sulla pellicola.

Blue Beetle, il nuovo film del DC Universe

Blue Beetle, nuovo capitolo del DC Universe, è diretto da Angel Manuel Soto, regista portoricano arrivato ora al suo terzo lungometraggio dopo aver diretto La Granja del 2015 e Charm City Kings del 2020. Distribuito da Warner Bros, il film segna il debutto sul grande schermo del supereroe che dà il titolo alla pellicola e segna un nuovo capitolo dei nuovi DC Studios guidati da James Gunn e da Peter Safran. La sceneggiatura è opera di Gareth Dunnet-Alcocer, mentre in veste di produttore esecutivo figurano Walter Hamada, Galen Vaisman e Garrett Grant.

Lo stesso regista di Blue Beetle si è così espresso in merito al film: “Dirigere Blue Beetle per me è un onore. Si tratta del primo film con un supereroe latinoamericano per la DC. Voglio ringraziare sinceramente tutti alla Warner Bros e alla DC per essersi fidati di me nel dare vita al personaggio di Jaime Reyes. Non vedo l’ora di poter fare la storia insieme“.

La DC porta dunque per la prima volta sul grande schermo un supereroe latinoamericano battendo in questo la Marvel. Per tale motivo, il film dovrebbe contenere una buona quantità di dialoghi in lingua spagnola, per cui saranno presenti i sottotitoli. Inoltre, Xolo Mariduena è il quinto attore latino a entrare a far parte del DC Universe dopo la portoricana Rosie Perez in Birds of Prey, la dominicana americana Leslie Grace in Batgirl, la colombiana Sasha Calle in The Flash e l’altra colombiana Rachel Zegler in Shazam! La furia degli dei.

Il cast di Blue Beetle

Con ciò si arriva al cast di questo Blue Beetle. Nei panni del protagonista Jaime Reyes/Blue Beetle vi è per l’appunto Xolo Mariduena, attore che ha vestito i panni di Miguel Diaz nella serie Cobra Kai oltre a quelli di Victor Graham in Parenthood.

Adriana Barraza (Thor, Rambo: Last Blood) interpreta la nonna di Jaime ovvero Nana Reyes, mentre Damian Alcazar (Narcos) veste i panni del padre del protagonista. A completare il cast vi sono poi Raoul Trujillo (Mayans M.C.) e George Lopez (Rio). Infine, nei panni del villain Victoria Kord vi è il Premio Oscar Susan Sarandon (statuetta vinta nel 1996 per Dead Man Walking – Condannato a morte).

La trama di Blue Beetle

La trama di Blue Beetle segue le vicende del neolaureato Jaime Reyes che ha appena fatto ritorno pieno di speranze e di aspettative nella sua città natale di Palmera City. All’improvviso, Jaime viene scelto un giorno come ospite simbiotico dello Scarabeo, un essere di origine aliena che gli conferisce degli incredibili superpoteri. Il giovane, oltre che su una forza sovrumana, può così contare anche su una solidissima armatura esoscheletrica ovvero quella di Blue Beetle. Capacità che cambieranno per sempre la vita del ragazzo.