The Flash: saltata la partecipazione di Christian Bale

L’attore di Batman sarebbe dovuto apparire nell’ultimo film del DC Universe.

Christian Bale avrebbe dovuto fare la sua comparsa con un cameo nell’ultimo The Flash. Lo scorso 15 giugno è finalmente arrivato nei cinema italiani l’atteso The Flash, ultimo film del DC Universe con Ezra Miller nei panni del supereroe Barry Allen. A caratterizzare la pellicola è stata anche la comparsa anche con un cameo di attori che hanno vestito in passato i panni di Batman. Alcuni, però, hanno detto di no a tale opportunità, come ad esempio Christian Bale.

Christian Bale, rifiutato un cameo in The Flash

Nell’ultimo The Flash, film in cui il protagonista esplora altre dimensioni allo scopo di salvare la madre, il personaggio della DC finisce con l’imbattersi in altri Batman. Oltre a quello di Ben Affleck, sono così venute fuori altre note versioni dell’Uomo Pipistrello, come ad esempio quelle di Michael Keaton e di George Clooney. A rifiutare di apparire con un cameo nel film diretto da Andy Muschietti sarebbe però stato un altro famosissimo Batman, ovvero quello interpretato da Christian Bale.

A differenza dei suoi illustri colleghi, stando ad alcune indiscrezioni, l’attore britannico classe 1974 avrebbe rifiutato tale ruolo in diverse occasioni, dicendo dunque di no alla possibilità di fare la sua comparsa in scena al fianco del Flash di Ezra Miller.

L’apparizione di Clooney in The Flash

Nel film The Flash, Barry Allen, una volta capito di non poter salvare la madre dopo aver alterato le linee temporali, ha deciso di dare una mano al padre allo scopo di riuscire a salvare almeno uno dei suoi genitori. Ritornato infine alla sua propria linea temporale, Flash si è reso conto di aver contribuito, aiutando il padre, a modificare alcuni dettagli della sua dimensione di appartenenza.

Tra questi, soprattutto quello relativo alla presenza di Batman. Al posto dell’Uomo Pipistrello di Ben Affleck ecco così apparire quello di George Clooney, che ha interpretato Batman in Batman & Robin di Joel Schumacher del 1997. Secondo le ultime voci di cui poco sopra, al posto di Clooney ci sarebbe però dovuto essere proprio Christian Bale, ma i tentativi da parte dei DC Studios a quanto pare non avrebbero avuto un grande successo.

A conferma di tali voci, sono poi arrivate anche le supposizioni di Kevin Smith riportate da Screen Rant:

“Sono sicuro che abbiano corteggiato Christian Bale per mesi e mesi. Gli avranno chiesto di prendere parte al film The Flash come Batman, ma lui avrà rifiutato. Alla fine hanno scelto George Clooney“.