The Nun 2: trama, trailer e cast del nuovo film del The Conjuring Universe

La trama, il trailer e il cast del secondo capitolo di The Nun.

Tra meno di una settimana arriva nei cinema The Nun 2: trama, trailer e cast del film horror. Meno di una settimana di attesa e sarà possibile vedere al cinema The Nun 2, che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 6 settembre. Ecco di seguito la trama, il trailer ufficiale e il cast del nuovo film del The Conjuring Universe.

The Nun 2: la trama

La trama di The Nun 2, sequel diretto di The Nun – La vocazione del male del 2018 diretto da Corin Hardy (film di maggior successo in termini di incassi del The Conjuring Universe), dovrebbe essere ambientata in Francia intorno all’anno 1956. All’interno di un collegio cattolico, un prete viene assassinato in circostanze piuttosto misteriose. Una vera e propria tragedia che spinge la protagonista del primo film Suor Irene Palmer a investigare e a mettersi sulle tracce dell’inquietante e terrificante creatura che sta infestando l’istituto.

In questo modo, la donna viene a scoprire che l’entità in questione non è altri che Valak, ovvero il mostruoso e pericoloso demone dalle sembianze di suora con cui la protagonista aveva dovuto avere a che fare già quattro anni prima con gli eventi narrati nel primo film.

The Nun 2: il trailer

The Nun 2 è andato incontro a diversi rinvii a causa della pandemia da covid 19, con la realizzazione della pellicola che era stata annunciata in via ufficiale già nell’aprile del 2022 e con le riprese che si erano poi svolte in Francia nel corso dello stesso anno.

Regista del film è lo statunitense Michael Chaves, che ha già lavorato nell’ambito del The Conjuring Universe. Il regista classe 1984 partito con la direzione di alcuni cortometraggi è infatti noto per aver già diretto La llorona – Le lacrime del male del 2019 e The Conjuring – Per ordine del diavolo del 2021.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di The Nun 2, in arrivo nelle sale statunitensi il prossimo 8 settembre.

The Nun 2: il cast

Il cast di The Nun 2 comprende principalmente Taissa Farmiga nel ruolo di Suor Irene Palmer e Jonas Bloquet in quello di Maurice Theriault. La Farmiga, attualmente impegnata con The Gilded Age, è nota anche e soprattutto per la sua partecipazione alla serie horror antologica di successo American Horror Story. Bloquet ha invece recitato negli anni in film come Elle di Paul Verhoeven del 2016 e in Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson del 2017.

A completare il cast di The Nun 2 vi sono poi anche Storm Reid (The Last of Us, The Suicide Squad), Anna Popplewell (Fairytale, Le Cronache di Narnia) e Bonnie Aarons, che torna a interpretare la suora demoniaca Valak.