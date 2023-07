La trama, il trailer e il cast del film in uscita il prossimo dicembre.

A dicembre arriva al cinema Prendi il volo: trama, trailer e cast del film d’animazione. Il prossimo mese di dicembre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Prendi il volo, film di animazione diretto dal regista Benjamin Renner. Ecco la trama, il trailer e il cast della pellicola prodotta da Universal Pictures e da Illumination Entertainment.

Prendi il volo: la trama

La trama di Prendi il volo è incentrata su una famiglia di anatre. Queste provano a convincere il padre, da sempre estremamente protettivo, ad intraprendere un avventuroso viaggio che promette di cambiare per sempre le loro vite. Nello specifico, il percorso della simpatica famiglia ha luogo con la lunga migrazione a partire dal New England passando per New York fino ad arrivare alle Bahamas.

Prendi il volo: il trailer

Prendi il volo è diretto come detto da Benjamin Renner. Il regista, fumettista e animatore francese classe 1983 ha già diretto in carriera altri due lungometraggi, ovvero Ernest & Celestine del 2012 e The Big Bad Fox and Other Tales del 2017. Proprio per Ernest & Celestine Renner aveva tra l’altro ottenuto una nomina agli Academy Awards del 2014 per la categoria Miglior film d’animazione. In veste di fumettista, Renner ha invece pubblicato nel 2015 il fumetto Le grand merchant Renard, da cui ha poi tratto ispirazione per il suo secondo lungometraggio arrivato nei cinema nel 2017.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Prendi il volo.

Prendi il volo: il cast

Il cast dei doppiatori del film d’animazione Prendi il volo è composto principalmente da Kumail Nanjiani e da Elizabeth Banks. Nanjiani è l’attore pakistano naturalizzato statunitense che è entrato negli ultimi anni a far parte del Marvel Cinematic Universe grazie al ruolo di Kingo nel film del 2021 Eternals. Elizabeth Banks, dopo la parte nel film Wet Hot American Summer del 2001, è diventata nota per le partecipazioni alla trilogia di Spiderman di Sam Raimi oltre che per altri film come ad esempio 40 anni vergine del 2005, The Next Three Days del 2010 o ancora per la celebre trilogia di Hunger Games.

Nel film sono poi presenti anche Awkwafina, la Katy di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli dell’MCU oltre che la Rebecca Quincy del recente Renfield con Nicolas Cage, e Keegan-Michael Key, attore che farà la sua comparsa nel Wonka di Paul King con protagonista Timothée Chalamet in arrivo nei cinema il prossimo dicembre.

Completano il cast Danny DeVito, Caspar Jennings, Tresi Gazal, David Mitchell e Carol Kane.