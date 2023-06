Batgirl: Alicia Silverstone vuole riprendere il ruolo nell’Universo DC

L’attrice ha dichiarato di voler tornare sul grande schermo nei panni di Batgirl.

Alicia Silverstone desidera riprendere il ruolo di Batgirl in qualcuno dei prossimi film del DC Universe.

Da pochissimi giorni è disponibile nei cinema The Flash, tredicesima pellicola del DC Universe con protagonista Ezra Miller nei panni del supereroe DC. Come accaduto ormai già da un po’ anche nel Marvel Cinematic Universe, anche l’universo cinematografico DC, con quest’ultimo film, si è aperto alla soluzione del multiverso, che porta con sé un ventaglio infinito di possibilità per quanto riguarda lo sviluppo dei prossimi film. Proprio a tale argomento si ricollegano anche le recenti dichiarazioni di Alicia Silverstone.

Le dichiarazioni di Alicia Silverstone sul ruolo di Batgirl

Quanto visto in The Flash potrebbe portare, per quanto riguarda il futuro prossimo del DC Universe, anche al ritorno di altri vecchi personaggi ammirati in precedenti film della DC. Una riproposizione, in sintesi, di ciò che è accaduto con il Batman interpretato da Michael Keaton.

Tra questi personaggi rientra anche quello di Batgirl, interpretato da Alicia Silverstone nel film Batman & Robin del 1997 diretto da Joel Schumacher. Queste dunque le parole da parte dell’attrice statunitense classe 1976 nel corso di un’intervista per IndieWire:

“Se qualcuno vuole che interpreti di nuovo Batgirl, e li ringrazio in anticipo, io sono di sicuro disponibile“.

Ciò non rappresenta però di certo una novità. La Silverstone, convinta di essere in grado di fornire al suo personaggio una veste più matura rispetto a quella conferitale negli anni novanta, aveva infatti espresso già in passato il desiderio di tornare a vestire i panni della supereroina. Queste infatti alcune sue dichiarazioni rilasciate nel 2017 a USA Today:

“Sono convinta che oggi potrei essere una Batgirl migliore rispetto a quella di allora. Sarebbe divertente avere di nuovo a che fare con un personaggio simile, perché sono più matura e sono anche migliorata nella mia recitazione. All’epoca ero poco più di una bambina. Era una cosa del tutto diversa. Però mi ero divertita molto, e penso sarebbe davvero bello poter riprendere quel ruolo oggi“.

Il possibile inserimento di Batgirl nel DC Universe

Nonostante le nuove dichiarazioni di Alicia Silverstone, i futuri progetti dei nuovi CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran non sembrerebbero almeno per il momento prevedere l’introduzione e la presenza di Batgirl.

In origine, il personaggio di Barbara Wilson avrebbe dovuto fare il suo ritorno sul grande schermo con un film a lei interamente dedicato con Leslie Grace protagonista, ma la nuova direzione di DC Studios ha optato per la cancellazione dell’intero progetto.