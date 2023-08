Bocche cucite a Ballando con le stelle: “Giuria rimescolata a settembre” | Milly Carlucci sgancia la bomba

Il mese di ottobre riparte Ballando con le stelle: ecco le anticipazioni sulla nuova giuria.

Ad ottobre inizia la nuova edizione di Ballando con le stelle: le possibili scelte di Milly Carlucci per la giuria. Ancora un paio di mesi e avrà finalmente inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Nell’attesa della sua partenza ufficiale, lo show sta enormemente facendo discutere in questi ultimi giorni per le diverse anticipazioni in merito non solo ai nuovi concorrenti ma anche alla nuova giuria.

Le anticipazioni di Milly Carlucci sulla giuria di Ballando con le stelle

Giunti all’inizio del mese di agosto, l’inizio della nuova stagione televisiva non è più ormai così lontana. Tra i programmi più attesi vi è senza ombra di dubbio Ballando con le stelle, con Milly Carlucci impegnata in questi giorni nel mettere a punto il cast della nuova edizione.

Grande attesa vi è al momento soprattutto per scoprire i nomi che andranno a formare la nuova giuria. Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, la squadra storica composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto non avrebbe dovuto subire alcun tipo di ritocco. Altre voci ancora hanno lanciato lo scoop relativo a Teo Mammuccari, contattato da Milly Carlucci per l’ingresso all’interno della squadra dei giudici del nuovo Ballando con le stelle.

Ulteriore bomba è quella che riguarda poi Selvaggia Lucarelli. Una situazione, quella di quest’ultima, che potrebbe essere confermata nelle prossime ore: come anticipato da Dagospia, la Lucarelli starebbe rischiando di perdere il suo posto a causa del comportamento discutibile mostrato nel corso delle ultime edizioni. I vertici della Rai, al contrario della Carlucci, la vorrebbero fuori dal programma, con la possibile sostituta che sarebbe stata individuata in Sonia Bruganelli.

Se ne saprà sicuramente di più nei prossimi giorni, con il tweet del profilo Twitter di Ballando con le stelle che ha annunciato come da qui in avanti vi saranno numerose sorprese.

I nuovi concorrenti di Ballando con le stelle

Tenetevi forte perché la nuova edizione di #BallandoConLeStelle sarà piena di sorprese! 🤩

Ancora non possiamo svelarvi nulla ma lo faremo molto presto, non vi resta che continuare a seguirci su tutti i nostri social😉@milly_carlucci pic.twitter.com/3PstpxPBYK — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 4, 2023

Per quanto riguarda i nuovi concorrenti che si sfideranno in Ballando con le stelle i nomi che hanno circolato nel corso delle ultime giornate sono stati soprattutto quelli di Simona Ventura e di Paola Perego, mentre un’ulteriore indiscrezione ha tirato in ballo anche il nome di Giovanni Terzi.

Tra i numerosi personaggi del mondo dello spettacolo presi in considerazione per la partecipazione al programma spiccano poi tra gli altri Michele Placido, Leo Gassmann, Rosanna Lambertucci, Bobby Solo, Bruno Barbieri, Wanda Nara e Damiano Carrara.