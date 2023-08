Harry e Meghan ribadiscono che va tutto bene tra loro: ecco cosa hanno fatto

Stanchi delle continue insinuazioni, il principe Harry e Meghan Markle ribadiscono che il loro matrimonio va a gonfie vele

Secondo le voci autorevoli di Buckingham Palace, Meghan Markle e il principe Harry si sono dichiarati “stufi” delle continue speculazioni sul divorzio che circolano sul loro conto.

Dopo la pubblicazione della sua autobiografia – Spare – il principe Harry è stato attaccato su più fronti e sono state fatte anche insinuazioni relativamente alla sua vita coniugale, ipotizzando che la moglie Megan fosse sconvolta dalle dichiarazioni presenti nel libro e avesse preso le distanze dal marito. Addirittura, il viaggio in solitaria in Africa da parte del principe, senza quindi la presenza della moglie, avrebbe rafforzato questa ipotesi.

Ma le malelingue non si sono limitate a questo e ogni tre per due si dà l’annuncio di un imminente divorzio. A quanto pare però i coniugi, dopo averne passate di tutti i colori per difendere la scelta di abbandonare la Casa Reale, sembrano vogliano lottare anche per difendere il loro matrimonio dal gossip.

Voci che credono nella coppia…

Tuttavia, sembra che la loro relazione si poggi su basi solide. Una fonte ha detto che la coppia starebbe lottando con le unghie per mantenere in vita il matrimonio, nonostante le difficoltà.

L’insider ha detto al notiziario: “Il matrimonio dei Sussex va bene” e ha aggiunto: “Anche se ci fossero lotte, Harry vorrebbe farlo funzionare. Ha investito così tanto tempo nella loro relazione e adora la sua famiglia. Venendo da lui stesso una famiglia distrutta, questa è una motivazione in più per lui per tenere unita la sua famiglia”.

…altre che dubitano

Secondo alcuni esperti, invece, sembrerebbe che la coppia stia mostrando dei segni di cedimento, dovuti probabilmente al fatto che la vita professionale e i progetti reciproci li stiano portando in due direzioni diverse.

Sembra inoltre che nelle pubbliche occasioni, il modo in cui Harry parla del suo matrimonio e della sua compagna, risulti un pochino troppo “affettato” e guidato da indicazioni terapeutiche, quelle che sta ricevendo probabilmente in alcune sedute di psicoterapia: “Harry fa sempre tutto il possibile per mantenere la sua famiglia al sicuro, anche se sfortunatamente penso che sia il prodotto di un po’ troppa terapia. C’è molti discorsi terapeutici provenienti da lui ma poca comprensione di se stesso. Penso che sia leggermente perso”, ha dichiarato uno degli esperti di corte.