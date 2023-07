La rivelazione di Davide Maggio su Milly Carlucci: ecco chi potrebbe far fuori da Ballando con le stelle

Si sospetta che Milly Carlucci potrebbe non volere Selvaggia Lucarelli come Stella per il suo Ballando. Ecco perché.

Davide Maggio, blogger e giornalista web, ieri sera ha tenuto una lunga diretta sul suo account Instagram dove ha informato i suoi spettatori sia di novità riguardanti la nuova edizione del reality show in onda su Canale 5, Il Grande Fratello Vip, che a quanto pare riceverà un bel ricambio di giuria: fuori Sonia Bruganelli e Orietta Berti per Paola Barale e Katia Ricciarelli. Come anche la conduzione del programma stesso poiché c’è chi ha tirato in ballo nuovi nomi.

Quello che però ha fatto sussultare gli spettatori della diretta di Davide Maggio è stata la notizia che la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli potrebbe tornare su Rai1 ma non come conduttrice di un suo programma, bensì come ospite di uno già esistente. Davide Maggio ha infatti parlato di Ballando con le Stelle, il programma ormai in onda dal 2005 di Milly Carlucci. Maggio non solo ha confermato in toto l’intera giuria della stagione scorsa ma ha anche affermato sulla presenza o meno di Selvaggia che: “Io credo che Milly Selvaggia non la voglia, però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione è più di una sensazione”.

A seguito di questo suo esordire, il giornalista ha rivelato che secondo lui alcune scene trasmesse dal programma sarebbero state fatte per mettere in difficoltà Selvaggia Lucarelli. Ecco perché.

Milly Carlucci non gradisce la presenza di Selvaggia

In una scorsa intervista rilasciata dallo stesso Davide Maggio su DavideMaggio.it, la stessa Milly Carlucci ha fatto chiarezza sulla nuova stagione del programma di Ballando con le stelle.

Ecco cosa ha detto al giornalista: “Ballando con le stelle c’è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1. La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, poi parliamo di giuria. Selvaggia ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose però ripeto: prima cast e poi il resto. Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere i contratti”.

Milly sollecitata poi dall’intervistatore ha chiuso con Il cantante Mascherato dicendo che se ne parlerà “dopo capodanno”.