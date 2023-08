Temptation Island, Alessia difende l’ex fidanzato Federico

Alessia Ligotti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, è intervenuta sui social per difendere l’ex compagno Federico Viviani, che sta ricevendo tantissime critiche.

L’ultima edizione di Temptation Island è stata la più seguita di sempre, regalando ascolti da record. Il successo è stato così forte che Mediaset sta valutando di trasmettere anche una nuova versione durante l’inverno. Tra le coppie protagoniste, quest’anno c’è stata quella formata da Alessia e Federico, che alla fine dello show ha deciso di separarsi.

I due stavano insieme da tre anni, ma stavano vivendo una grave crisi. Lei, infatti, iniziava a desiderare di portare la relazione a un livello successivo e quindi sposarsi. Lui, invece, era più insicuro riguardo a questo passo e stava prendendo tempo. Da qui la decisione di partecipare al programma, così da capire che cosa fare. Durante la permanenza sull’isola, lui ha cominciato ad attirare diverse critiche da parte dei fan a causa di alcune dichiarazioni molto pesanti. Più volte aveva detto chiaramente che non voleva più stare con lei, ma che non aveva il coraggio di lasciarla. Nonostante ciò, era certo che avrebbero continuare a stare insieme anche dopo la trasmissione.

Nel frattempo, lei si era avvicinata al tentatore Lollo e lui alla tentatrice Carmen. Dopo parecchie vicissitudini – lui che non si presenta al primo falò, lei che chiede alla redazione di non fargli vedere i video con Lollo – dopo l’ultimo falò di confronto hanno deciso di separarsi. Ma non è finita qua.

Temptation Island, a sorpresa Alessia si schiera con Federico

Durante l’ultima puntata di Temptation Island, Federico non si è mostrato particolarmente triste dalla rottura con Alessia e ha spiegato di vederla più come una sorella che come una fidanzata. In più, durante lo show continuava a dire che non si sarebbero mai lasciati, nonostante lui lo desiderasse. Per questo, una volta abbandonata la Sardegna, l’ex fidanzato ha ricevuto tantissime critiche sui social.

A sorpresa, però, è intervenuta Alessia, chiedendo al pubblico di non prendersela con Federico. Ha pubblicato una story su Instagram, spiegando che certi commenti nei confronti dell’ex compagno la rendono molto triste e, quindi, chiedendo di smetterla.

“Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio. Siete stupendi. Colgo l’occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico. Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per motivi che ben conoscete, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. E’ lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti. Grazie a tutti“.