“Stai attento!”: paura per Vittorio Brumotti | Impressionante video da brividi in moto a picco sul mare [VIDEO]

Vittorio Brumotti, avvezzo al pericolo, preoccupa i suoi fan con un video di una soggettiva tutt’altro che rilassante…

Ormai volto protagonista delle ultime edizioni di Striscia la notizia e Paperissima, di cui fa parte dal 2008, adottato dai preserali di punta della rete ammiraglia Mediaset per via della sua propensione alle imprese pericolate. Ligure di nascita, amante del mondo, è un tutt’uno con la sua bike che gli ha permesso di raggiungere la notorietà dopo aver detenuto il primato 7 Guinness World Records.

Vittorio Brumotti ha familiarità col pericolo e i suoi titoli lo dimostrano: il 6 dicembre 2008, al Motor Show di Bologna, ha superato 28 sbarre con la ruota posteriore della sua bicicletta e il 17 maggio 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri con la bici nelle acque antistanti le grotte del Bue Marino a Cala Gonone. Poco tempo dopo è tornato in Sardegna per un nuovo record: sulla sommità della guglia naturale di Punta Caroddi, un picco a circa 150 metri sul livello del mare, ha effettuato 71 saltelli sulla sola ruota posteriore.

Il suo primo record è stato presentato al programma Lo show dei record condotto da Barbara D’Urso. Nel 2012 ha ottenuto poi il Guinness World Record per aver risalito il Burj Khalifa, a Dubai, in bicicletta, in esattamente 2 ore e 20 minuti. Nello stesso anno gli viene conferito il Premio alla voce contro lo spreco alla nona edizione del Leggio d’oro. Nel 2013, seguendo le orme del collega ed amico Martyn Ashton, cambia stile ed inventa il Road bike Freestyle, compiendo le sue evoluzioni in sella ad una normale bici da corsa.

La sua nuova carriera

Nonostante non sia mai sceso dalla sella della sua bici, Vittorio da diversi anni riveste il ruolo di inviato speciale per Striscia la notizia, andando alla ricerca di casi di criminalità nostrana, che più volte lo hanno messo in pericolo.

Se inizialmente rivendicava i parcheggi destinati ai disabili ed occupati impropriamente da chi non ne aveva diritto, ora partecipa attivamente alla lotta contro la criminalità, denunciando apertamente (attraverso la televisione) diverse azioni criminali, soprattutto spaccio di droga. In diverse occasioni ha subito aggressioni da parte di organizzazioni criminali e diciamo che quindi il coraggio non gli manca.

Non a cavallo di una bici, ma…

…di una moto, stavolta. In un video di questi giorni postato sul suo profilo Instagram, Vittorio Brumotti ha sorpreso e spaventato i suoi fan. In realtà ha mostrato da una camera soggettiva il tragitto che costeggia la costa toscana vicino Capalbio, in sella alla sua moto, sprezzante delle curve e della vertiginosa altezza della strada a picco sul mare.

