Temptation Island, i tatuaggi dei concorrenti alla fine dello show

Diversi concorrenti hanno deciso di ricordare l’esperienza a Temptation Island con un tatuaggio speciale. Eccoli tutti!

Il 31 luglio 2023 è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island, che ha mostrato al pubblico che cosa è successo alla varie coppia a un mese di distanza dalla fine dello show. Tra queste, ha fatto molto scalpore quella formata da Mirko e Greta: i due si sono conosciuti proprio sull’isola e lui aveva partecipato insieme alla sua ex fidanzata Perla.

Alla fine, Mirko si è innamorato proprio della sua tentatrice e i due hanno continuato a frequentarsi anche dopo aver lasciato la Sardegna.

Mirko e Greta, il tatuaggio di coppia

La coppia ha deciso di commemorare l’esperienza in televisione e il loro amore con un tatuaggio insieme, che hanno mostrato a Filippo Bisciglia durante il resoconto finale. Si sono tatuati una frase sull’avanbraccio: “I tuoi occhi, la mia cura“.

I due sono innamoratissimi, ma non solo gli unici concorrenti a essersi tatuati dopo aver partecipato al programma: ecco i tatuaggi delle precedenti edizioni.

Massimo Colantoni, le coordinate dell’hotel

Anni fa, il fidanzato Massimo Colantoni ha optato per un tatuaggio particolare sulla gamba, ovvero dei numeri. Non sono delle cifre casuali, bensì le coordinate del resort Is Morus Relais, dove aveva soggiornato durante lo show.

Giada Giacomelli e Rita Cardinale, il logo del programma

La fidanzata Giada Giacomelli e la tentatrice Rita Cardinale, invece, hanno scelto qualcosa di più esplicito: un cerchio con una palma, un chiaro riferimento al logo di Tempation Island. Giada Giacomelli ha scelto un modello in bianco e nero sulla caviglia, mentre Rita Cardinale uno colorato nella parte bassa del polpaccio.

Teresa Langella, la data dell’inizio delle riprese

La tentatrice Teresa Langella si è tatuata la data 14 giugno 2018 e una palma sul braccio, nella parte esterna: si tratta del primo giorno di registrazioni della trasmissione.

Francesco Branco, il nome della fidanzata

Il fidanzato Francesco Branco, invece, alla fine di Temptation Island ha deciso di esaltare il suo amore verso la compagna Giada Pole tatuandosi il nome di lei sul braccio, aggiungendo anche un’aquila, un faro al tramonto e dei fiori. La coppia, infatti, lasciò l’isola più innamorata che mai.

Questi sono tutti i tatuaggi che gli ex concorrenti si sono fatti finora: chissà se qualcun altro si aggiungerà alla lista?