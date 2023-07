Temptation Island, pronta la stagione invernale? | Ecco i dettagli

Temptation Island. Il grande successo della stagione in corso sta facendo valutare a Mediaset l’opportunità di una versione invernale. Si farà?

Dopo un anno di pausa per il programma reality di dating Mediaset, in onda su Canale 5, il conduttore e presentatore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, è tornato in prima serata ed è stato un successone. Il celebre programma basato sul format statunitense, vede sei coppie non sposate chiuse per tre settimane in un villaggio turistico. Le coppie vengono divise per sesso: gli uomini da una parte del villaggio e le donne da quella opposta, e i loro componenti vengono tentati rispettivamente da una decina di donne e uomini single.

Ogni settimana poi, i membri delle rispettive coppie verranno chiamati ad un falò per vedere dei filmati sul rispettivo partner in base a cosa ha fatto o meno: ognuno di loro potrà prendere la decisione di richiamare l’altro per confrontarsi e decidere se rimanere all’interno della relazione e parlare degli eventuali problemi che li hanno spinti a partecipare.

Per questa edizione, Mediaset è rimasta soddisfatta del numero di spettatori che ha seguito le puntate e i beniamini della trasmissione stanno già spopolando sui social: un debutto migliore rispetto anche agli anni passati, ecco perché negli studi del programma c’è aria di cambiamenti. Ecco quali.

Temptation Island tornerà anche d’inverno?

Secondo i rumor che circolano sui social da qualche giorno, dopo l’addio di Barbara D’Urso, Mediaset sta pensando a come riorganizzare e rimpolpare i suoi palinsesti.

Pomeriggio Cinque infatti, rischierebbe di essere sostituito e all’orizzonte ci saranno molti cambiamenti per quanto riguarda la politica della rete Berlusconiana. Uno di questi potrebbe riguardare proprio Temptation Island: il reality di Filippo Bisciglia infatti, grazie agli ottimi risultati di quest’anno, potrebbe tornare nei palinsesti della stagione invernale.

C’è solo un problema: come faranno a conciliare il ciclo di tentazioni, l’atmosfera da “ciò che succede in vacanza, rimane in vacanza”, l’ambientazione sulla spiaggia di Is Morus Relais con il freddo invernale, pungente, che da sempre ha smorzato qualsiasi voglia di cambiamento e istinti suini? Ebbene a lanciare l’indiscrezione pare essere stato TvBlog che ha annunciato tutte le novità della prossima stagione televisiva, accennando ad un possibile cambio di location per il reality.

Per ora non si hanno conferme sulla data della papabile messa in onda. Staremo a vedere.