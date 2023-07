Grande Fratello Vip: Cesara Buonamici tra i nuovi opinionisti

La giornalista tra i possibili opinionisti della prossima attesa edizione del Grande Fratello Vip.

Tra gli opinionisti dell’edizione numero otto del Grande Fratello Vip potrebbe esserci Cesara Buonamici.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip avrà inizio ufficialmente il prossimo 18 settembre. Da qui all’ottava edizione del reality show mancano dunque ormai meno di due mesi, ma nel corso delle ultime settimane si è già fatto un gran parlare non solo dei possibili nuovi concorrenti che entreranno all’interno della casa ma anche dei nuovi opinionisti del programma condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

I nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip: l’ingresso nel programma di Cesara Buonamici

Come noto, il Grande Fratello Vip è pronto a subire una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli opinionisti che affiancheranno in studio Alfonso Signorini. Dopo gli addii di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti, Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto a mettere in atto in tutto e per tutto le proprie nuove direttive per il reality show attraverso la scelta di Cesara Buonamici.

Queste alcune dichiarazioni su Dagospia da parte di Giuseppe Candela, che ha rivelato come in un primo momento la scelta fosse ricaduta su Katia Ricciarelli e su Paola Barale:

“Per il ruolo di opinioniste del Grande Fratello Vip era praticamente fatta: le prescelte erano Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale. Al netto di smentite varie, le due signore erano praticamente ad un passo dalla firma. Il grande annuncio era pronto per la presentazione dei palinsesti Mediaset ma poi c’è stato uno stop di riflessione improvviso“.

Con i nomi della Ricciarelli e della Barale ancora sul tavolo, una svolta sorprendente è ora caratterizzata dall’opzione Buonamici, ovvero la conduttrice di punta del TG 5. Una scelta di assoluto rilievo, che promette se confermata di cambiare in misura considerevole il reality condotto da Signorini.

L’altra opzione oltre a Cesara Buonamici

Quella di Cesara Buonamici è una scelta fatta da Pier Silvio Berlusconi appositamente per alzare il livello del programma di Canale 5. Nome di assoluto spicco per l’intero mondo dell’informazione italiana, la Buonamici è stata fondatrice insieme a Lamberto Sposini, Enrico Mentana, Cristina Parodi e Clemente Mimun del TG 5, condotto fin dalla sua nascita nel gennaio del 1992.

Come confermato ancora da Giuseppe Candela, Cesara Buonamici dovrebbe assumere la veste di opinionista unica del Grande Fratello Vip 8. Negli ultimi giorni, per il ruolo sarebbe però stato preso in considerazione oltre a quello della Buonamici anche un altro nome ovvero quello di Elisabetta Gregoraci, tra i concorrenti della quinta edizione del GF Vip.