“In fin di vita”: il dramma che ha spezzato Stefano Bettarini

Stefano Bettarini, ex calciatore e noto personaggio pubblico, ha fatto rivelazioni shock: un dramma che l’ha spezzato.

L’ex calciatore ha affrontato un periodo drammatico: la sua vita infatti non è mai stata facile. Ecco cosa ha detto. La sua relazione con la conduttrice Simona Ventura è stata sempre al centro dell’attenzione dei media.

Le nozze con la conduttrice sono avvenute nel 1998, un matrimonio durato quasi 10 anni, dal quale sono nati due figli: Nicolò e Giacomo. Una storia d’amore passionale e intensa che però non è stata duratura: la fiamma si è spenta nel 2008 dopo diversi alti e bassi, tira e molla che hanno decisamente messo alla prova la loro relazione. Alla fine è stata proprio Simona Ventura a voler finire la relazione.

La separazione sembra sia stata l’effetto di un susseguirsi di tradimenti da parte dell’ex calciatore che ha creato una situazione insostenibile per la coppia e affatto gradevole per la conduttrice; questo ha fatto si che l’attenzione dei media si concentrasse sui due aggravando la già tesa tensione nel loro matrimonio, instillando dolore e sofferenza da parte di entrambi.

Il matrimonio difficile e il rapporto con l’ex moglie

Nessuno sa come abbia fatto Simona Ventura a scoprire i tradimenti dell’ex marito, notizia che ha fatto trapelare lei stessa molto tempo dopo la fine del loro matrimonio.

Questa però non è l’unica problematica avvenuta all’interno della loro relazione.

Stefano Bettarini e Simona Ventura durante il matrimonio hanno vissuto un dramma fortissimo che li ha segnati per sempre: tempo fa hanno affrontato un momento terribile legato a uno dei due figli che li ha legati indissolubilmente. I due infatti, nonostante non condividano più il talamo nuziale, hanno continuato ad avere un buon rapporto per il bene della famiglia, cercando di non gravare sui figli il rapporto doloroso che condividevano invece Ventura e Bettarini.

La paura di non farcela di Stefano Bettarini. Il dramma che l’ha colpito

A segnarli ancora di più, i momenti tragici del figlio Nicolò in fin di vita.

Fu aggredito infatti all’esterno di un locale dove era andato a godersi la serata, in virtù del divertimento, con i suoi amici. Una serata tranquilla e spensierata finché Nicolò Bettarini non viene accoltellato e portato in ospedale d’urgenza. Oltre allo spavento del ragazzo, sicuramente provato, è all’ex calciatore che forse ha gravato di più il peso della vicenda, vissuto in prima persona dalla ex coppia.

Ha argomentato l’ex calciatore: “Quando un amico mi è venuto a suonare il campanello: ‘Guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale’. In quel momento ti passano mille cose per la testa”.

Queste le parole di Bettarini durante un’intervista, momenti difficili che sicurmente porterà con sé per tutta la vita.