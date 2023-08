Torna “il Collegio” su Rai2. Tra i concorrenti anche la figlia di Carmen Di Pietro

Torna la nuova edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 ci riserverà numerose novità a partire dal cast. Scopri chi sono i nuovi concorrenti.

La storica professoressa di matematica e scienze, famosissima soprattutto sul web per le sue ramanzine ai ragazzi concorrenti del docu-reality di Rai2, Il Collegio, tornerà in prima visione il prossimo 24 settembre. Maria Rosa Petolicchio infatti è pronta a tornare nel suo ruolo nella prossima edizione del programma che già promette ai suoi telespettatori numerose novità, a partire soprattutto dal casting dei concorrenti ma non solo: cambierà infatti la location oltre che l’anno in cui il programma verrà svolto.

Infatti il docu-reality targato Rai, ha sempre avuto come peculiarità quello di essere ambientato in una determinata epoca storica: prende il nome dai vecchi collegi ecclesiastici dove prima i ragazzi venivano rinchiusi per dedicarsi solo alla loro istruzione, stando a regole ferree come l’indossare la divisa, avere un determinato taglio di capelli e soprattutto portare rispetto per le istituzioni.

Essendo sempre stato ambientato negli anni ’50, la trasmissione non permette ai ragazzi di possedere alcun dispositivo elettronico, come cellulari, computer e tablet. La sfida dei ragazzi sta proprio nel resistere un mese intero all’interno del programma e studiare fino all’esame finale.

Nuovo cast per Il Collegio

Confermata quindi la professoressa di matematica, Maria Rosa Petolicchio, pronta a tornare nei panni del suo storico ruolo all’interno del programma, restano però in dubbio gli altri prof. E dei concorrenti cosa sappiamo?

A fornirci interessanti rivelazioni è stato il portale online BlogTvItaliana secondo il quale nel cast potrebbe esserci la figlia più piccola di una famosa ex Vippona, Carmen Di Pietro, showgirl italiana molto in voga tra gli anni ’90 e ’00 che nel 2022 ha partecipato, per la seconda volta, nel programma di Ilary Blasi, L’isola dei famosi. Sua figlia, Carmelina Iannoni, ha cercato di seguire le orme della madre partecipando al casting per il reality show Il Grande Fratello, senza successo: “Interfacciandoci con alcuni dei giovani fan della trasmissione che hanno stalkerato dall’esterno dello stabile le registrazioni del programma, siamo in grado di rivelarvi che nel cast dei collegiali de Il Collegio 8, ci sarà anche Carmelina Iannoni che poi altro non è che la figlia minore di Carmen Di Pietro“.

Si ipotizza che nel cast ci saranno anche molti famosi tiktoker poiché l’età per poter partecipare alla trasmissione è compresa tra i 13 e i 17 anni. Il programma avrà inoltre una nuova location: Il Collegio San Francesco di Lodi e le sei puntate saranno ambientate nel 2001.