Filippo Bisciglia, ecco perché non è diventato padre | La verità è venuta a galla

Filippo Bisciglia, ex gieffino e ora conduttore di Temptation Island, ha rivelato i motivi per cui ancora non è diventato padre

Dopo aver partecipato all’edizione del 2006 del Grande Fratello, Filippo Bisciglia ha sfruttato il trampolino di lancio offerto dalla vetrina televisiva e si è trovato a condurre alcuni programmi per Mediaset, fino ad approdare allo show Temptation Island, che guida dal 2014 fino a oggi.

Domenica scorsa, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e nel corso dell’intervista si è fatto conoscere meglio dal pubblico della trasmissione.

Ha parlato della sua famiglia, del suo rapporto stabile e duratura con la show girl Pamela Camassa e di quanto gli sarebbe piaciuto avere un figlio con lei.

E parlando di Pamela il conduttore ha proferito parole di amore e stima che confermano la solidità del loro rapporto, ormai coppia fissa da 15 anni, non nascondendo un velo di commozione: “Pamela mi manca tantissimo ora che è all’Isola dei Famosi. Lei è una ragazza bellissima e semplicissima. La prima volta che l’ho vista ho detto: ‘Questa è finta’. Aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso, immaginate prima. Mi ha colpito la sua semplicità, è troppo dolce. Se abbiamo mai avuto una crisi? In quindici anni succede di tutto, però oggi sono qui a raccontarlo; quindi, alla fine è andato tutto bene”.

Una famiglia tradizionale, dai sani principi

Commozione non solo per la sua storia d’amore con la Camassa, ma anche nel racconto di quanto affrontato di recente per via di un problema di salute del padre: “Sta bene, è forte. Papà è forte, papà ride sempre. Gli hanno amputato una gamba. Lui è della vecchia generazione. Quando gli chiedi come sta, ti dice sempre che sta bene. Quando tralasci le cose, arrivi alla conclusione finale che purtroppo è la più brutta, ed è stata questa. A casa ho mamma che è fortissima, è una roccia. Ho nonna che ha 99 anni e papà senza una gamba che gira per casa. Mamma è la più forte”, racconta emozionato.

Ed aggiunge una riflessione sulla sua famiglia, cui sarà eternamente grato. “Sincerità e onestà, sono i valori che mi hanno trasmesso. Penso siano le cose fondamentali”.

Le motivazioni della mancata paternità

La Toffanin non perde l’occasione per chiedere a Filippo se gli piacerebbe diventare padre, mettendo al mondo un figlio con Pamela. L’argomento è stato più volte affrontato in privato dal conduttore, che ha condiviso pubblicamente una riflessione.

“Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Mi faccio tutti i conti…se lo faccio a 47, quando lui avrà 13 anni, io ne avrò 60… Ci sta, però avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo…”. Questo quanto dichiarato da Bisciglia, che comunque non esclude che sia un capitolo ancora aperto.