Temptation Island: Mirko e Greta stanno insieme dopo il falò? | La teoria dei fan

Mirko e Greta hanno lasciato Temptation Island dopo il falò di confronto del ragazzo con l’ex fidanzata Perla. La nuova coppia ha deciso di abbandonare la trasmissione insieme, regalando al pubblico un grande colpo di scena. Ma cosa è successo dopo?

Anche quest’estate Temptation Island sta regalando grandi emozioni. Una delle coppie che più ha tenuto il pubblico incollato allo schermo è stata quella formata da Mirko e Perla, che alla fine della scorsa puntata ha deciso di lasciarsi. Inaspettatamente, però, non è stata un’uscita di scena come tante altre, perché il ragazzo ha abbandonato l’isola non da solo, ma insieme a Greta, la tentatrice che ha conosciuto proprio grazie allo show. Perla, invece, se n’è andata insieme al tentatore Igor.

Mirko e Perla avevano dimostrato subito di avere diversi problemi e in molti ipotizzavano che non sarebbero rimasti insieme ancora a lungo. I due avevano una relazione da cinque anni e convivevano da tre: proprio la scelta di andare a convivere li aveva messi in crisi, dal momento che lei aveva deciso di abbandonare Salerno per trasferirsi con lui a Rieti, rivoluzionando la sua vita e gettandola in una grande insoddisfazione.

Durante il soggiorno in Sardegna, Mirko si era avvicinato molto a una tentatrice, Greta. La relazione tra i due è cresciuta al punto che lui ha deciso di lasciare Perla e abbandonare il programma proprio insieme a lei. Ma cosa è successo dopo? Un TikTok pubblicato da lei farebbe intuire che oggi stanno insieme.

Temptation Island, il TikTok di Greta conferma la relazione con Mirko?

I fan di Temptation Island sostengono che Mirko e Greta, una volta abbandonato lo show, abbiano iniziato una relazione vera e propria. A sostegno di questa teoria c’è un breve video che l’ex tentatrice ha pubblicato sul suo profilo TikTok. La descrizione, infatti, lascerebbe pochi dubbi.

La caption recita: “È mattina, stai camminando a casa tua. Il sole sta splendendo, la tua casa è piena d’amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta“. I due non hanno ancora dichiarato nulla ufficialmente, ma sembrerebbe proprio che sia nato un vero amore, destinato a durare anche lontano dalle telecamere.

Dopo aver lasciato il falò da solo Mirko incontra la single Greta e… #TemptationIsland pic.twitter.com/suRfXwdfq4 — Temptation Island (@TemptationITA) July 24, 2023

Che cosa ne è stato, invece, di Perla? Anche la ragazza, parallelamente al suo ex, aveva lasciato Temptation Island in compagnia del tentatore con cui aveva legato di più, Igor. Neanche loro hanno confermato nulla, ma da diverse segnalazioni sembrerebbe che abbiano continuato a frequentarsi in queste ultime settimane. Bisognerà aspettare l’ultima puntata, che andrà in onda stasera, il 31 luglio 2023 su Canale 5 alle 21.30.