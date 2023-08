L’incidente di Sophie Codegoni: ecco cosa le è successo in cucina

L’imprevisto in cucina dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Disavventura in cucina per l’ex concorrente del GF Vip Sophie Codegoni: ecco cosa le è capitato.

Sophie Codegoni è enormemente abituata a far parlare di sé per i propri contenuti sui social. La modella ed ex concorrente tra le altre cose non solo di Uomini e Donne ma anche del Grande Fratello Vip ha conquistato ora l’attenzione dei suoi numerosi follower per un curioso incidente domestico relativo alla cucina. Ecco cosa le è successo.

L’incidente in cucina di Sophie Codegoni

L’arte della cucina sembrerebbe non appartenere a Sophie Codegoni. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne è incappata in un curioso incidente con i popcorn. In compagnia dell’amico fotografo Emanuele Novelli, la modella ha rovesciato nel microonde i popcorn, che sembrano però a un certo punto praticamente esplodere per via delle alte temperature.

Il risultato, inutile dirlo, è stato a dir poco disastroso, con la preparazione di una cosa abbastanza semplice come per l’appunto i popcorn che si è rivelata incredibilmente fallimentare. Questa la reazione divertita da parte della stessa Codegoni all’interno di una sua storia condivisa su Instagram:

“Che quando una è una cuoca provetta lo si vede anche con la preparazione dei popcorn. Ma come è successo?”

L’imprevisto, che ha scatenato le risa anche da parte del fotografo Novelli, è stato commentato da Sophie con un riferimento anche al fidanzato Alessandro Basciano:

“Che poi Ale si lamenta dicendo ‘non cucini mai’ e poi quando lo faccio…”

Il ritorno di Sophie Codegoni dalle vacanze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Diventata mamma da poco più di due mesi, Sophie Codegoni ha appena fatto ritorno a Milano dopo le vacanze in Puglia in compagnia del fidanzato Alessandro e della tata che dà una mano con la piccola Celine Blue. Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di aver dovuto fare ritorno nel capoluogo lombardo per far sottoporre ai vaccini la figlia.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, attualmente impegnata nel noto game show di Paolo Bonolis Avanti un altro, si sono goduti nel corso dell’ultimo periodo diverse vacanze, come ad esempio quella a Mykonos. La coppia, negli ultimissimi giorni, ha però dovuto avere a che fare anche con alcune polemiche riguardanti Celine Blue. Basciano, già padre di un altro figlio avuto da un’altra relazione, sarebbe stato accusato dai follower di trascurare eccessivamente il primogenito a favore proprio di Celine.

Qui di seguito uno dei commenti sotto un post condiviso da Sophie:

“Ma lui l’altro figlio l’ha totalmente dimenticato?”

Parole cui Basciano non ha voluto rispondere, anche se il dj è stato prontamente difeso a spada tratta dai numerosi fan della coppia.