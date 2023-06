Temptation Island, la scoperta di Francesca in diretta: è stata sempre tradita

La reazione disperata della concorrente di Temptation Island.

Fa discutere a Temptation Island la reazione di Francesca ai tradimenti da parte di Manuel. Tra le coppie che hanno deciso di prendere parte all’attuale edizione di Temptation Island vi è anche quella composta da Francesca e Manuel, reduci da una relazione di ben due anni e mezzo.

La storia d’amore tra i due è sempre stata però estremamente turbolenta, con Manuel che ha lasciato Francesca in ben cinque occasioni diverse. Ora, ecco il nuovo episodio, che ha avuto luogo nel corso della diretta del reality show.

Temptation Island: Francesca scopre in diretta i tradimenti di Manuel

Nonostante le diverse rotture, Francesca si è sempre dimostrata pronta a riaccogliere a braccia aperte Manuel, con la storia tra i due che si è così prolungata fino agli attuali due anni e mezzo. Nel corso dei periodi di pausa della loro relazione, Manuel ha però frequentato diverse altre donne. Un elemento totalmente oscuro alla ragazza, che è venuta a sapere della cosa soltanto nel corso della diretta di Temptation Island.

Queste le dichiarazioni al riguardo da parte di Manuel: “Francesca l’ho lasciata cinque volte e l’ho sempre ripresa dopo un mese o al massimo un mese e mezzo. Ovviamente la lasciavo perché non volevo più stare con lei, e nel momento in cui la lasciavo mi scrivevo e mi vedevo con altre persone. Voglio dire la verità perché altrimenti non sarei credibile. Non posso prenderla e lasciarla in eterno“.

Tali parole hanno ovviamente finito con il ferire profondamente Francesca, che ha reagito nella seguente maniera: “Cosa? Se io lo sapevo? Assolutamente no! Sapevo soltanto che qualche ragazza gli aveva scritto, ma non sapevo che si era visto con altre persone. Che stupido che è! Ma perché non me l’ha detto prima? Lo dice soltanto adesso in tv? Io sapevo solo di un tradimento dopo cinque mesi di relazione. L’ho scoperto e l’ho perdonato. Ma quando mi lasciava non sapevo che lo faceva per vedere altre persone. Se avessi saputo che andava con altre non ci sarei mai tornata insieme, per me è un tradimento. Non è che se ti lasci per una settimana e solo in quei giorni vai con un’altra allora non è tradimento. Io ho appena scoperto che per due anni e mezzo mi ha presa in giro“.

Le parole di Francesca al falò

In seguito, ritrovandosi al falò insieme a Filippo Bisciglia, Francesca ha proseguito con il suo amaro e rabbioso sfogo: “Lui sapeva che dicendo quelle cose mi avrebbe provocato un enorme dolore eppure le ha dette, ha fatto il menefreghista. Prima di arrivare a Tempation Island gli avevo chiesto di dirmi tutto e lui mi aveva detto che non c’era altro che io dovessi sapere“.

Francesca ha continuato anche una volta tornata nel villaggio: “Sarebbe giustissimo per me lasciarlo perdere, ma non ne ho la forza. Non voglio fare la vita della cornuta, ma non so se ce la faccio a lasciarlo. Se mi dice due frasette al falò io ci torno insieme. Io voglio essere lasciata, non ho la forza di lasciarlo. A lui non è mai fregato nulla di farmi del male, è una persona cattiva, non mi ha mai voluto bene. Io se sento che lui ha bisogno di me mi sento amata, ma questo non è amore“.