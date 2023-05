Alessandro Basciano, cuore di papà: la foto fa commuovere tutti

L’ex concorrente del GF Vip è diventato padre per la seconda volta e sul suo profilo Instagram ne dà il dolce annuncio

Alessandro Basciano ha avuto il suo momento di gloria partecipando al GF VIP. La sua partecipazione come “vip” è stata resa possibile per via del suo passato come corteggiatore a Uomini a Donne, esperienza che ha vissuto rincorrendo la bella tronista Giulia Quattrociocche, che ha poi però preferito scegliere di uscire dal programma con un altro partner.

Stesso background anche per la sua attuale compagna, Sophie Codegoni, anche lei tra le poltrone dello show di dating di Maria, poi invitata tra i concorrente della versione vip del Grande Fratello.

I due, quindi, si sono conosciuti nel corso della sesta edizione 2021-22 del GF Vip a cui hanno partecipato entrambi e dove è scoccato il loro solido amore.

Dall’incontro nel reality, i due hanno consolidato la relazione divenendo ormai da tempo una coppia stabile, cui hanno aggiunto anche la nascita di una bambina.

Dal GF alla vita vera

Alessandro e Sophie dopo essersi innamorati in diretta tv hanno più volte parlato di nozze, con tanto di dichiarazione pubblica di lui sul red carpet di Venezia, ed è di pochi giorni fa la notizia che è nata la loro prima figlia.

Dopo Niccolò, nato sette anni fa dalla dalla relazione di Alessandro con la modella Clementina Deriu, è quindi arrivata anche la piccola Celine Blue, che ha completato il bel quadretto di famiglia allargata.

L’incontro col fratellino Niccolò

Tra tutte le visite che la neonata ha ricevuto, la più attesa e commovente è stata quella del fratello Niccolò, un momento indimenticabile soprattutto per Alessandro che ha visto per la prima volta incrociare gli sguardi dei due suoi splendidi figli.

A raccontare l’incontro tra fratellino e sorellina è stato proprio Basciano, che in una foto pubblicata su Instagram ha immortalato il primogenito con gli occhi lucidi gonfi di emozione. “Qui qualcuno si è presentato con letterina e coniglietto“, scrive l’influencer. In mano, il bimbo tiene una lettera su cui sono disegnati dei cuoricini. Il contenuto, però, resta top secret e ad appannaggio esclusivo del piccolo mittente. Ora non rimane che consacrare questa splendida famiglia con un bel matrimonio e sembra che la data sia già nell’aria…stay tuned.