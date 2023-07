Uomini e donne, alcuni concorrenti recitano? Ecco cosa succede

L’attrice Raffaella Mennoia, fedele braccio destro di Maria De Filippi, ha raccontato alle telecamere come smascherare i tronisti e i corteggiatori che barano a Uomini e donne e cosa succede dopo.

Di recente, Raffaella Mennoia si è lasciata andare a una lunga intervista per Super GuidaTV, dove ha parlato dei diversi progetti a cui Mediaset sta lavorando in questo periodo, in vista dell’autunno. Ha citato, per esempio, l’edizione Winter di Temptation Island, ma in particolare si è concentrata su Uomini e donne.

Si tratta di uno dei programmi Mediaset più famosi e longevi in generale, nonché uno dei più conosciuti tra quelli condotti da Maria De Filippi. Va in onda ormai da vent’anni e nel corso delle varie edizioni si è ritrasformato spesso, così da renderlo più appetibile per il pubblico e per stare al passo con i tempi.

Grazie al dating show, moltissime persone hanno trovato l‘amore, e anche parecchia popolarità. L’attrice ha infatti spiegato che può succedere che alcuni concorrenti decidano di dare priorità alla fama e che quindi si mettano d’accordo tra di loro e fingano amori e tradimenti per rimanere in tv il più a lungo possibile. La redazione, però, è sempre pronta a smascherarli.

Uomini e donne, Raffaella Mennoia: “Così smascheriamo i furbetti”

Nel corso dell’intervista, Raffaella Mennoia ha ammesso che può capitare che alcuni concorrenti “furbetti” di Uomini e donne decidano di provare a pilotare lo show, recitando e fingendo sentimenti che non provano davvero. Tutti, però, alla fine vengono sempre scoperti, soprattutto grazie a un’arma segreta: il pubblico.

L’autrice televisiva ha infatti spiegato che il pubblico si accorge di tutto ed è sempre pronto a intervenire per smascherare eventuali inganni. “Noi abbiamo lo strumento più efficace: il pubblico. Per fortuna la gente che ci vuole bene ci manda segnalazioni continuamente, sono loro che ci aiutano. È un lavoro di sinergia“.

Quando i concorrenti che si comportano in questo modo vengono scoperti, la redazione decide di squalificarli immediatamente dal programma. Uomini e donne, infatti, è sempre attento a regalare al suo pubblico uno show vero e non qualcosa di finto e recitato.

Alla fine, l’attrice ha parlato delle sue coppie preferite del programma, ma ha ammesso che non ne ha una specifica: “La coppia che mi è rimasta nel cuore? Non ne sono tantissime, ma alcune le sento ancora tra persone che stanno ancora insieme, hanno avuto dei figli e chi si è lasciato“.